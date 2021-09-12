سياسة
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إيران تسمح لـ"الطاقة الذرية" بتركيب بطاقات ذاكرة في كاميرات المراقبة
اتفقت إيران ووكالة الطاقة الذرية على السماح بتركيب بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية الإيرانية، مشددين على "روح التعاون والثقة بينهما".
إيران تسمح لـ"الطاقة الذرية" بتركيب بطاقات ذاكرة في كاميرات المراقبة
وكالة الطاقة الذرية وإيران يؤكدان روح التعاون والثقة المتبادلة واستمرارها / Reuters
12 سبتمبر 2021

اتفقت إيران ووكالة الطاقة الذرية، الأحد، على السماح بتركيب بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عقب اجتماع بينهما في طهران.

وذكر البيان أن اجتماعاً عُقد بين سلامي وجروسي بمقر المنظمة في طهران.

وأضاف أن الطرفين أكدّا في الاجتماع روح التعاون والثقة المتبادلة واستمرارها، وشدّدا على ضرورة معالجة القضايا ذات الصلة في جو بناء وبطريقة فنية حصراً.

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتركيب بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن تلفزيون برس الإيراني التابع للدولة، أن الوكالة الذرية "لن يتاح لها الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في المواقع النووية".

وأكد أن "مصدراً مطلعاً نفى تقارير أفادت بأن إيران ربما تعيد النظر بشأن القيود المفروضة على الاطلّاع على الصور".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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