سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية: ندعم جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي
أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن بلاده تدعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، فيما شدد على رفض استخدام الشعب اليمني كرهينة.
السعودية: ندعم جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي
وزير الخارجية السعودي: "قدّمنا مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، وأولويتنا ستبقى لإحلال السلام، لكن الأمر يتوقف على الحوثيين". / Reuters
12 سبتمبر 2021

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، إن بلاده تدعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وترفض استخدام الحوثيين للشعب اليمني كـ"رهينة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ في الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح بن فرحان: "نؤكد دعمنا للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح النووي، ونرفض قطعياً استخدام المليشيات الحوثية للشعب اليمني كرهينة".

وأضاف: "قدّمنا مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، وأولويتنا ستبقى لإحلال السلام، لكن الأمر يتوقف على الحوثيين".

وتابع: "بحثنا الوضع في أفغانستان ونقف إلى جانب الشعب الأفغاني".

بدوره، قال وزير الخارجية النمساوي: "نؤكد دعمنا للحلول السلمية السياسية في اليمن، والحوثيون يهدّدون حياة المدنيين".

وأوضح شالينبرغ أن بلاده تشعر بقلق بالغ لعدم السماح بعمليات التفتيش، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والخميس أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في بيان، أن بلاده أوقفت عمليات التفتيش النووية والمراقبة الشاملة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت، الثلاثاء، عن "قلقها من الأنشطة النووية الإيرانية وعدم السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآت سرية".

وتقود السعودية تحالفاً ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ عام 2015، دعماً للقوات الحكومية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us