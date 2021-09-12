سياسة
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كيف أصيبت قردة غوريلا بفيروس كورونا بحديقة حيوانات في الولايات المتحدة؟
أعلنت حديقة حيوانات أتلانتا في جورجيا بالولايات المتحدة، إصابة عدّة قردة غوريلا بفيروس كورونا، بعدما عاين معالجون عدّة أعراض لديها منها السّعال، ويرجّح القائمون على الحديقة أن تكون العدوى انتقلت إلى الغوريلات من عامل لم تظهر عليه أعراض المرض.
كيف أصيبت قردة غوريلا بفيروس كورونا بحديقة حيوانات في الولايات المتحدة؟
صحيفة محلية أفادت بأن الفيروس أصاب 13 قرد غوريلا في حديقة الحيوانات / EPA
12 سبتمبر 2021

شُخّصت إصابة عدّة قردة غوريلا في حديقة حيوانات أتلانتا بجورجيا (جنوب الولايات المتحدة) بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المؤسسة.

وقد أُجريت فحوص للقردة بعدما عاين المعالجون عدّة أعراض لديها، منها السّعال.

وأظهرت النتائج الأوّلية إصابتها بفيروس سارس-كوف-2 المسبّب لكورونا، ومن المرتقب تأكيد هذه النتائج بفحوص أرسلت إلى المختبر الوطني للطبّ البيطري في آيوا، وفق ما أفادت حديقة الحيوانات في بيان.

وقد عولجت بعض الغوريلات التي تواجه خطر الإصابة بمضاعفات بأجسام مضادة وحيدة النسيلة وخضعت كلّ قردة الغوريلا البالغ عددها 20 في الحديقة لفحوص تشخيص.

وقال سام ريفيرا المسؤول عن الصحة الحيوانية في حديقة أتلانتا إنّ "الطواقم تتابع من كثب وضع الغوريلات المصابة وتأمل أن تتعافى بالكامل".

وأضاف: "نحن قلقون جدّاً من هذه الإصابات، لا سيّما أننا اعتمدنا بروتوكولات أمنية صارمة جدّا للتعامل مع القردة الكبيرة وغيرها من الحيوانات المعرّضة لخطر الإصابة طوال فترة الوباء ولا يزال الحال كذلك".

ويرجّح القائمون على الموقع أن تكون العدوى انتقلت إلى الغوريلات من عامل لم تظهر عليه أعراض المرض، حتّى لو كان الأخير قد تلقّى اللقاح كاملاً واعتمد معدّات حماية.

ولا يشكّل الزوّار أيّ خطر على الحيوانات نظراً إلى المسافة القائمة بينهم وبين الحيوانات، بحسب المسؤولين، وأوضحت المؤسسة "نعرف أنّ البشر قد ينقلون الفيروس إلى حيوانات مثل الغوريلا.

وحدثت حالات من هذا القبيل في حدائق أخرى، لكن ما من بيانات حديثة تُفيد حالياً بأنه يمكن لحيوانات نقل الفيروس إلى البشر.

وأفادت صحيفة "ّذي أتلانتا جورنال كونستيتوشن" المحلية بأنّ الفيروس أصاب 13 قرد غوريلا في حديقة الحيوانات، بما في ذلك أوزي الذي هو في عامه الستين، الغوريلا الذّكر الأكبر سنّا المعلوم بوجوده بحسب حديقة الحيوانات.

وتتشارك قردة الغوريلا 98 % تقريباً من حمضها النووي مع البشر. وقد تسبّب فيروس إيبولا في إفريقيا بنفوق عدد كبير من قردة الغوريلا والشمبانزي. وأصاب فيروس كورونا قططاً وكلاباً أليفة.

وأوضحت حديقة حيوانات أتلانتا أنها حصلت على الإذن لاستخدام اللقاح المضاد لكورونا المخصّص للحيوانات الذي تطوّره شركة "زوتيس"، على أن تعطيه للغوريلات بعد تعافيها ولحيوانات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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