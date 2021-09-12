سياسة
3 دقيقة قراءة
رغم ضغوط طالبان.. أنباء عن بدء مغادرة طيارين أفغان من أوزبكستان للإمارات
قالت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ الطيارين الأفغان الذين درّبتهم الولايات المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين فرّوا إلى أوزبكستان واحتُجِزوا في معسكر أوزبكي قبل شهر تقريباً بدأوا مغادرة البلاد الأحد.
رغم ضغوط طالبان.. أنباء عن بدء مغادرة طيارين أفغان من أوزبكستان للإمارات
طيارون أفغان وغيرهم من الأفراد الذين فرّوا إلى أوزبكستان واحتُجِزوا في معسكر أوزبكي قبل شهر تقريباً بدأوا مغادرة البلاد / Reuters
12 سبتمبر 2021

نقلت رويترز عن طيّار قوله إنّ الطيارين الأفغان الذين درّبتهم الولايات المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين فرّوا إلى أوزبكستان واحتُجِزوا في معسكر أوزبكي قبل شهر تقريباً بدأوا مغادرة البلاد الأحد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ هذه المجموعة ستتوجّه في البداية على الأقل إلى الإمارات.

وغادر هؤلاء الأشخاص بموجب اتفاق أمريكي جاء رغم ضغوط طالبان من أجل عودة الطيّارين والطائرات.

وكانت رويترز كشفت في وقت سابق التوتر في المعسكر الأوزبكي مع تخوّف الطيّارين الأفغان من إعادتهم إلى أفغانستان وقيام طالبان بقتلهم، فيما تقول الأخيرة إنها لن تنفّذ عمليات قتل انتقامية بعد السيطرة على البلاد في أغسطس/آب الماضي.

وقبل نحو 10 أيام، قال طيّار طلب عدم نشر اسمه خوفاً من الانتقام: "إن أعادونا، فأنا متأكد بنسبة مئة في المئة أنهم سيقتلوننا"، وفقاً لرويترز.

ووصف الطيّار شعوره وكأنه سجين في ظل تقييد شديد لحركتهم وقضاء ساعات طويلة في الشمس وعدم كفاية الغذاء والدواء. وقال إنّ البعض فقد وزنه.

وأضاف الطيّار الذي قال إنّ عدد الأفغان المحتجزين هناك 465: "كأننا في سجن. ليس لدينا حرية هنا".

وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية في أواخر أغسطس/آب الماضي، قُدّمت لرويترز، جدراناً عالية تحيط بالمخيم الذي استُخدمت وحداته السكنية في السابق لعلاج مرضى كوفيد 19 ويقع بالقرب من مدينة ترميز.

وقال الطيّار إنّ الحراس الأوزبكيين مسلحون، بعضهم بمسدسات والبعض الآخر بأسلحة نصف آلية.

وقدّر الطيّار الأفغاني أن نحو 15 طيّاراً حلقوا بطائرات هجومية خفيفة من طراز A-29 سوبر توكانو، و11 طيّاراً بطائرات هليكوبتر من نوع UH-60 بلاك هوك، و12 طيّاراً بطائرات هليكوبتر MD-530 وكثيرين بطائرات هليكوبتر MA-17.

وإلى جانب عشرات الطيارين، يوجد في المعسكر أفراد صيانة تابعون لسلاح الجو وقوات أمن أفغانية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us