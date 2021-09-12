سياسة
3 دقيقة قراءة
"علماء المسلمين" يحثّ حكومة طالبان على "حكم رشيد على نهج النبوة"
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، الحكومة الجديدة في أفغانستان إلى أن تكون نموذجاً إسلامياً للحكم الرشيد الذي أقامه الرسول محمّد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، وحثّ الحكومة على "اعتماد الشورى، وبسط العدل، وحقن الدماء".
"علماء المسلمين" يحثّ حكومة طالبان على "حكم رشيد على نهج النبوة"
علماء المسلمين حثّ الحكومة الجديدة على "اعتماد الشورى وبسط العدل وحقن الدماء وكفالة الحريات والحرمات ورعاية الحقوق" / AFP
12 سبتمبر 2021

حثّ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الأحد، الحكومة الأفغانية الجديدة، التي شكلتها حركة طالبان، على تبنّي نموذج إسلامي للحكم الرشيد بنهج النبوة والخلفاء الراشدين.

وقال الاتحاد، في رسالة تهنئة نشرها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إنّه "يعرب عن خالص تهانيه على الثقة التي حظي بها محمد حسن آخوند من حركة طالبان وغيرها من الأطراف الأفغانية بتكليفه رئاسة الحكومة الجديدة".

وأضاف أن هذه الثقة "تعكس ما يتمتع به آخوند من خبرة ومكانة"، متمنياً له التوفيق في قيادة الشعب الأفغاني الشقيق لتحقيق تطلعاته وأمنياته كافة في الأمن والاستقرار والوحدة والازدهار.

والثلاثاء الماضي، أعلنت حركة طالبان تشكيلة وزارية برئاسة آخوند لتكون بمثابة حكومة تصريف أعمال في أفغانستان عقب أسابيع من سيطرة الحركة على مفاصل البلاد.

وفي رسالته، عبّر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أيضاً، عن تطلعه "في أن تقدّم الحكومة الجديدة نموذجاً إسلامياً للحكم الرشيد الذي أقامه رسول الرحمة والخُلق العظيم وخلفاؤه الراشدون".

وحثّ الحكومة الجديدة على "اعتماد الشورى، وبسط العدل، وحقن الدماء، وكفالة الحريات والحرمات، ورعاية الحقوق، واستكفاء الأمناء، واستيعاب الجميع، وتعزيز التصالح والتلاحم المجتمعي بين جميع الاتجاهات والأعراق والمذاهب، وترسيخ السّلام والعمل على تعزيز المشترك الإنساني والحضاري".

وانتهز الاتحاد الفرصة ليقدّم الدعوة لجميع مكونات الشعب الأفغاني وقادته إلى "مؤازرة الحكومة، بالتعاون معها والنصح لها، مع اعتماد نهج التحاور والتفاهم السّلمي في تجاوز مختلف مشاكل البلاد الناجمة عن زمن الغزو الأجنبي والصراع الداخلي".

كما أكد حرصه على "التعاون التّام وتقديم كل ما يمكن تقديمه للحكومة الجديدة".

وفي أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريباً، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في الـ31 من الشهر ذاته.

وفي مقابل تخوّفات غربية من نظام حكم متشدد لطالبان، تعهدت الحركة باحترام حقوق الإنسان في البلاد، وتطبيق نظام حكم إسلامي يستوعب الجميع، وأكدت سعيها لنسج علاقات جيّدة من دول العالم وخاصة دول الجوار، وعدم السماح للإرهابيين بالعمل في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us