شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان حالة من الجدل الواسعة، بعد انتشار مقطع فيديو لوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، يتحدث فيه عن كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وقال الوزير في المقطع: "إلى اليوم الشعب الصيني لا يستعمل الحفاضات.. والبديل هو ما كنا نستعمله في الماضي: فوط يمكن غسلها، كذلك يمكن الاستعاضة عن المحارم الورقية بفوط يمكن غسلها وكيّها وإعادة استخدامها، نحن أمام حرب اقتصادية، والليرة يجب أن تكون مخصصة للحاجة القصوى.. الحفاضات والمحارم الورقية ليسا الحاجة القصوى".

وتلقى حجار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في الفيديو الذي تبيّن أنه قديم وجرى تداوله بكثافة غداة إعلان حكومة نجيب ميقاتي.

فبعد نحو 13 شهراً من تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية، أُعلن الجمعة من قصر رئاسة الجمهورية توقيع مراسيم تأليفها من 24 وزيراً برئاسة نجيب ميقاتي.

وعُيّن حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، وهو حائز على دكتوراه في طبّ الأسنان من الجامعة اللبنانية، وإجازة في التنشيط الاجتماعي من جامعة القديس يوسف.

وعمل الوزير الجديد في حقل الخدمة الاجتماعية عبر مجموعة من الجمعيات، منها جمعية "رسالة سلام" التي تهتم بمرافقة الأشخاص أصحاب الحاجات العقلية الخاصة.