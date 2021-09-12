سياسة
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تحدّث عن حفاضات ومحارم.. ماذا اقترح وزير لبناني لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟
أثار انتشار مقطع فيديو لوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار، حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بعد تحدّثه عن مقترحات غريبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
تحدّث عن حفاضات ومحارم.. ماذا اقترح وزير لبناني لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟
حجار اقترح الحد من استخدام الحفاضات والمحارم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان
12 سبتمبر 2021

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان حالة من الجدل الواسعة، بعد انتشار مقطع فيديو لوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، يتحدث فيه عن كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وقال الوزير في المقطع: "إلى اليوم الشعب الصيني لا يستعمل الحفاضات.. والبديل هو ما كنا نستعمله في الماضي: فوط يمكن غسلها، كذلك يمكن الاستعاضة عن المحارم الورقية بفوط يمكن غسلها وكيّها وإعادة استخدامها، نحن أمام حرب اقتصادية، والليرة يجب أن تكون مخصصة للحاجة القصوى.. الحفاضات والمحارم الورقية ليسا الحاجة القصوى".

وتلقى حجار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في الفيديو الذي تبيّن أنه قديم وجرى تداوله بكثافة غداة إعلان حكومة نجيب ميقاتي.

فبعد نحو 13 شهراً من تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية، أُعلن الجمعة من قصر رئاسة الجمهورية توقيع مراسيم تأليفها من 24 وزيراً برئاسة نجيب ميقاتي.

وعُيّن حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، وهو حائز على دكتوراه في طبّ الأسنان من الجامعة اللبنانية، وإجازة في التنشيط الاجتماعي من جامعة القديس يوسف.

وعمل الوزير الجديد في حقل الخدمة الاجتماعية عبر مجموعة من الجمعيات، منها جمعية "رسالة سلام" التي تهتم بمرافقة الأشخاص أصحاب الحاجات العقلية الخاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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