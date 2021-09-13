أثار ظهور زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل مصور، وهو يرتدي الزيّ السعودي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال غاضبة من المغرّدين السعوديين.

وظهر تسجيل مصور خاص بالظواهري في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، وبالتزامن مع رفع السرية عن الوثيقة الأولى من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول تحقيقات هجمات سبتمبر.

وتساءل مغرّدون سعوديون عن سبب ارتداء الظواهري الزيّ السعودي رغم اعتياده الظهور في تسجيلات بالعمامة السوداء، واعتبروا ظهور الفيديو بالتزامن مع ادعاءات ارتباط السعودية بهجمات سبتمبر/أيلول هو "مسرحية هزيلة يشارك بها الظواهري".

فيما ادعى بعض المغردين على موقع تويتر، وجود الظواهري في إيران، وظهوره بهذا الزيّ بتخطيط من "المخابرات الإيرانية".

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الوثيقة الأولى الخاصة بتحقيقاته حول هجمات 11 سبتمبر/أيلول، بعد أمر من الرئيس جو بايدن، إثر مطالبات مستمرة من عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول للكشف عن الوثائق السرية للتحقيق في الهجمات وأي دور للسعودية.

وظهر زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري في تسجيل مصوّر جديد، بعد أشهر من انتشار شائعات عن وفاته.

وقالت مجموعة (سايت للاستخبارات)، التي تراقب المواقع الجهادية إنّ التسجيل بُثّ السبت.

وقال الظواهري في التسجيل: "لن يتم تهويد القدس"، مشيداً بهجمات القاعدة، لا سيّما تلك التي استهدفت القوات الروسية في سوريا في يناير/كانون الثاني.

وأفادت مجموعة سايت بأن الظواهري أشار أيضاً إلى انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، بعد 20 عاماً من الحرب.

وأضافت أنّ تصريحاته لا تشير بالضرورة إلى تسجيل حديث، حيث وُقّع اتفاق الانسحاب مع طالبان في فبراير/شباط 2020.

وأضاف الموقع أنّ الظواهري لم يشر إلى سيطرة طالبان على أفغانستان والعاصمة كابل الشهر الماضي.

بيد أنه أشار إلى هجوم في الأول من يناير/كانون الثاني استهدف القوات الروسية على أطراف مدينة الرقة شمالي سوريا.

وانتشرت شائعات منذ أواخر عام 2020 بأن الظواهري مات بسبب المرض. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر أي تسجيل مصور أو دليل على حياته، حتى السبت.

من جانبها، كتبت ريتا كاتز، مديرة الموقع على تويتر: "ربما لا يزال ميتا، بالرغم من أنه إذا كان الأمر كذلك، لكان قد حدث في وقت ما في يناير/كانون الثاني 2021 أو بعده".

وسُجّلت كلمة الظواهري في مقطع مصور مدته 61 دقيقة و37 ثانية من إنتاج مؤسسة السحاب الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة.

وأصبح الظواهري، وهو مصري، زعيم القاعدة، بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في أبوت آباد، بباكستان.