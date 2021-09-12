أعلنت إسرائيل، الأحد، اعتراضها صاروخاً أُطلِق من قطاع غزة، هو الثالث من نوعه في أقل من 48 ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة اعتُرضته القبة الحديدية".

ولم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

وهذا الإعلان الثالث للجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من غزة خلال أقل من 48 ساعة، واعتراضها.

ولليوم الثاني على التوالي، تعلن إسرائيل رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، حيث أعلنت السبت، اعتراضها صاروخاً أُطلق من قطاع غزة كان الثاني خلال 24 ساعة.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، ذكرت قناة 12 العبرية الخاصة، أن سكان مدينة سديروت ومنطقة غلاف غزة، سمعوا دوي صافرات الإنذار.

ونوّهت بأنّ القبة الحديدية اعترضت صاروخاً أُطلق باتجاه سديروت.

وفجر السبت، شنّت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية، شنّت فجر الأحد، سلسلة غارات على مواقع فلسطينية متفرقة بغزة، بعد ساعات من اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أُطلق من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية.

في سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن شخصاً حاول التسلل من لبنان عبر الحدود مع إسرائيل، لكنه فشل في ذلك.

وقالت صحيفة "جيروزليم بوست" الخاصة، إنه "جرى الإبلاغ عن محاولة تسلل عند الحدود مع لبنان، وفقاً للتقارير الأولية".

وأفادت بأنّ "أحد المشتبه بهم حاول القفز على السياج الحدودي، لكنه هرب بعد وصول قوات من الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت قناة 12 العبرية الخاصة أنّ "حدثاً أمنياً، وقع شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان، حيث أطلق الجيش قنابل مضيئة في المنطقة".

ولم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث حتى الساعة (19:05).

وتسيطر جماعة حزب الله اللبنانية، على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.

وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان خلال عام 2021 هدوءاً نسبياً مقارنة مع الأعوام السابقة.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ”الخط الأزرق” على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.