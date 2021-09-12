سياسة
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اشترت 6 سابقاً.. أوكرانيا تعتزم شراء 4 مسيّرات تركية من طراز بيرقدار TB2
أعلن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، تخطيط بلاده لشراء 4 طائرات "بيرقدار TB2" المُسيّرة التركية خلال عامي 2021-2022، بعد أن اشترت 6 منها عام 2019، وكانت شركة "بايكار" المصنِّعة للطائرة قالت إنها وقّعت 10 طلبيات لتصديرها حول العالم.
اشترت 6 سابقاً.. أوكرانيا تعتزم شراء 4 مسيّرات تركية من طراز بيرقدار TB2
أوكرانيا اشترت 6 مُسيّرات تركية من نوع "بيرقدار TB2" عام 2019  / AA
12 سبتمبر 2021

أعلن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، تخطيط بلاده لشراء 4 طائرات "بيرقدار TB2" المُسيّرة التركية خلال عامي 2021-2022.

وأوضح زالوجني في تصريح لوكالة ريبورت الأوكرانية، أنّ بلاده اشترت في وقت سابق من العام الجاري، طائرة مُسيّرة من الطراز نفسه.

وأضاف أنّ أوكرانيا تخطط أيضاً لتصنيع مثل هذه المُسيّرات خلال الفترة المقبلة بقدرات وإمكانات محلية، وتابع قائلاً: "شراء مثل هذه المُسيّرات لا يكفي، علينا أن نُتقن استخدامها".

يُذكر أن أوكرانيا اشترت من تركيا 6 مُسيّرات من طراز "بيرقدار TB2" خلال عام 2019.

وقال المدير الفني لشركة "بايكار" التركية المُنتجة للطائرة سلجوق بيرقدار، إنّ الطائرة المُسيّرة المسلحة بيرقدار TB2 باتت تلقى إقبالاً واهتماماً كبيرين على الصعيد العالمي خاصة بعد مشاركاتها الناجحة في العمليات العسكرية التي نفّذتها تركيا.

وأوضح أنّ هناك اهتماماً عالمياً كبيراً بالمُسيّرة التركية خاصة بعد النجاحات التي حققتها في عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات وفي إقليم قره باغ، لدرجة أنهم أصبحوا يواجهون صعوبة في تلبية الطلبات المتزايدة على المسيرة بيرقدار TB2.

وبيّن أنّ أكثر من 70% من أرباح شركة بايكار تأتي من الصادرات للخارج وأنّ الشركة وقّعت حتى الآن 10 اتفاقيات تصدير أتمّت بعضاً منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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