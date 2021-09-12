سياسة
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السعودية.. أمر ملكي بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان
أعفى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، مساء الأحد، رئيس الشؤون الخاصة به ناصر النفيسي وعيّن عبد العزيز الفيصل بديلاً عنه بمرتبة وزير.
السعودية.. أمر ملكي بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان
أمر العاهل السعودي بتعيين ماجد المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير / AA
12 سبتمبر 2021

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأحد، بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة به وتعيين آخر مكانه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، (واس) بأنّ الملك أمر بإعفاء ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه وتعيين عبد العزيز الفيصل بديلاً عنه بمرتبة وزير.

كما أمر العاهل السعودي بتعيين ماجد المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير، وبدر القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

ووفق (واس)، فقد شغل ماجد المزيد عدداً من المناصب الإشرافية خلال السنوات الماضية، كان آخرها نائب المحافظ لقطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وسبق ذلك توليه منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، دون تقديم تفاصيل عن القاضي أو الفيصل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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