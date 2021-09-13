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وزير خارجية قطر يزور أفغانستان، ولابيد يكشف أن "الاقتصاد مقابل الأمن" هو خطة إسرائيل في التعامل مع غزة.

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وزير خارجية قطر يزور أفغانستان وقوات الشرطة تعود للانتشار في محيط مطار كابل

وصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إلى العاصمة الأفغانية كابل، في أول زيارة من نوعها لوزير عربي منذ تولي حركة طالبان للسلطة. [TRT عربي]

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر لم تسمّها بأن وزير الخارجية القطري، التقى في كابل رئيس الحكومة الأفغانية الملا محمد حسن أخوند، والرئيس السابق حامد كرزاي، والزعيم السابق لمجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله. [TRT عربي]

"الاقتصاد مقابل الأمن".. وزير خارجية إسرائيل يكشف خطة للتعامل مع غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال كلمة له أمام "المؤتمر السنوي لمكافحة الإرهاب" الذي انعقد في جامعة رايشمان بمدينة هرتسيليا شمالي إسرائيل، خطة يعمل عليها وتقوم على "عرض تل أبيب خطة اقتصادية متعددة السنوات لقطاع غزة مقابل الأمن". [TRT عربي]

وأوضح لابيد أنه "ناقش فكرة الخطة مع عدد من قادة العالم بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج"، وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة). [TRT عربي]