سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئاسة التركية: انقلاب 12 سبتمبر لطخة سوداء في تاريخ ديمقراطيتنا
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن انقلاب 12 سبتمبر/أيلول عام 1980 كان لطخة سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية.
الرئاسة التركية: انقلاب 12 سبتمبر لطخة سوداء في تاريخ ديمقراطيتنا
ألطون: "لشعب التركي لن يسمح بعد الآن لأي محاولة من شأنها تجاهل إرادته". / AA
13 سبتمبر 2021

وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 الذي تم فيه تجاهل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإرادة الشعبية، بأنه كان "لطخة سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية".

وأوضح ألطون في تغريدة أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/تموز عام 2016، أظهرت مجدداً أن الشعب التركي لن يسمح بعد الآن لأي محاولة من شأنها تجاهل إرادته.

وأرفق ألطون تغريدته بمقطع مصور، يشرح فيه ما جرى في انقلاب 12 سبتمبر/أيلول.

وفي صباح 12 سبتمبر/أيلول 1980، استيقظ الأتراك على بيان بُث عبر إذاعة "تي.آر.تي" الرسمية، حمل توقيع رئيس الأركان آنذاك الجنرال كنعان ايفرن، كان إعلان انقلاب على حكومة سليمان ديميريل.

وذاك الصباح أعلن ما سمي بـ"مجلس الأمن القومي" الذي شكله الانقلابيون الأحكام العرفية في البلاد، وحلّ البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وإنهاء صلاحيات الحكومة، وإغلاق الأحزاب السياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us