سياسة
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مصريون يعذبون والدتهم للحصول على الميراث.. السلطات تكشف تفاصيل صادمة
كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة اعتداء خمسة أبناء على والدتهم وتعذيبها من أجل الحصول على الميراث، وأشارت إلى أن الأبناء استدعوا للتحقيق.
مصريون يعذبون والدتهم للحصول على الميراث.. السلطات تكشف تفاصيل صادمة
الداخلية المصرية استدعت الأبناء الذين عذبوا والدتهم / AA
13 سبتمبر 2021

أكدت وزارة الداخلية المصرية صحّة أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام خمسة أبناء بتعذيب والدتهم من أجل الحصول على الميراث.

وذكر بيان صادر عن الداخلية أن السلطات استدعت أبناء سيدة في محافظة الجيزة بعدما ادعت أنهم عذبوها للحصول على الميراث.

وقالت: "استدعي الأبناء بعد انتشار خبر على صفحات بموقع "فيسبوك" تحت عنوان (5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث)، يتضمن تضرر سيدة من أنجالها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها فى عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل".

وأضافت: "بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، بقيام أبنائها الخمسة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول".

وأوضحت الوزارة "عقب تقنين الإجراءات وباستدعاء أبنائها حضر ثلاثة منهم، وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها".

وأشارت الوزارة إلى أن "المجني عليها حضرت إلى المنزل ذات يوم في محاولة منها للإقامة" فيه، و"لدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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