سياسة
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أوكرانيا تعتزم شراء 4 مسيّرات تركية من طراز بيرقدار TB2
تخطط أوكرانيا لشراء 4 طائرات "بيرقدار TB2" المسيرة التركية خلال عامي 2021-2022.
أوكرانيا تعتزم شراء 4 مسيّرات تركية من طراز بيرقدار TB2
أوكرانيا تعتزم شراء 4 مسيرات تركية / AA
13 سبتمبر 2021

أعلن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، أن بلاده تخطط لشراء 4 طائرات "بيرقدار TB2" المسيرة التركية خلال عامي 2021-2022.

وأوضح زالوجني في تصريح لوكالة ريبورت الأوكرانية، أن بلاده اشترت في وقت سابق من العام الجاري طائرة مسيرة من الطراز نفسه.

وأضاف أن أوكرانيا تخطط أيضاً لتصنيع مثل هذه المسيرات خلال الفترة المقبلة بقدرات وإمكانات محلية.

وتابع قائلاً: "شراء مثل هذه المسيرات لا يكفي، علينا أن نتقن استخدامها".

يذكر أن أوكرانيا اشترت من تركيا 6 مسيرات من طراز "بيرقدار TB2" خلال عام 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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