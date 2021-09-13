أعلن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، أن بلاده تخطط لشراء 4 طائرات "بيرقدار TB2" المسيرة التركية خلال عامي 2021-2022.

وأوضح زالوجني في تصريح لوكالة ريبورت الأوكرانية، أن بلاده اشترت في وقت سابق من العام الجاري طائرة مسيرة من الطراز نفسه.

وأضاف أن أوكرانيا تخطط أيضاً لتصنيع مثل هذه المسيرات خلال الفترة المقبلة بقدرات وإمكانات محلية.

وتابع قائلاً: "شراء مثل هذه المسيرات لا يكفي، علينا أن نتقن استخدامها".

يذكر أن أوكرانيا اشترت من تركيا 6 مسيرات من طراز "بيرقدار TB2" خلال عام 2019.