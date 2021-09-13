سياسة
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الصين تواصل تحجيم عمالقة التكنولوجيا.. هل تفكّك تطبيق "علي باي" الشهير ؟
تعتزم السلطات الصينية تفكيك تطبيق "علي باي" الذي يزيد عدد مستخدميه عن مليار، ونقل جزء من أشهر خدماته إلى شركة جديدة مملوكة جزئياً للدولة.
الصين تواصل تحجيم عمالقة التكنولوجيا.. هل تفكّك تطبيق "علي باي" الشهير ؟
ستفقد مجموعة "آنت" قدرتها على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بشكل مستقل، وستضطر إلى خوض عملية طويلة لن تكون صاحبة القرار فيها. / AFP
13 سبتمبر 2021

تعتزم بكين تفكيك التطبيق الأشهر "علي باي - Alipay" التابع لمجموعة "آنت - Ant" المالية، والمملوكة لإمبراطور التكنولوجيا الصيني ورجل الأعمال الأشهر جاك ما.

وأجبر المنظمون الماليون في بكين مجموعة "آنت" على الفصل بين الوحدتين الرئيسيتين لأعمالها، وهما " Huabei" التي تقدم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، و" Jiebei" التي توفر عمليات إقراض صغيرة من دون ضمانات، وحجب الوحدتين عن بقية خدمات التطبيق المالية.

ويعتزم المنظمون الماليون دمج الوحدتين في تطبيق خارجي مستقل عن الشركة الأم، ويكون تابعاً لمشروع جديد مملوك جزئياً للدولة، بالإضافة إلى تسليم بيانات المستخدمين، الذين يتجاوز عددهم مليار مستخدم، إلى المشروع الجديد، وسيكون من صلاحياته تقييم طلبات الإقراض المستقبلية، وإقرار قبولها أو رفضها.

وقال مصدر مقرب من المنظمين الماليين في بكين: "ترغب الحكومة الصينية في إنهاء احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تستمد قوتها من سيطرتها الكاملة على البيانات"، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مصادر مطلعة.

فيما يرى محللون أن تلك الخطوة، إذا تم اعتمادها، ستؤدي إلى إبطاء عمليات الإقراض الخاصة بمجموعة "آنت"، وستؤثر على إيرادات المجموعة بشكل عام، إذ شكلت خدمات الدفع عبر الهاتف Huabei والقروض من دون ضمانات Jiebei، نحو 39 بالمئة من مجموع إيرادات الشركة، في النصف الأول من عام 2020.

كما ستفقد مجموعة "آنت" قدرتها على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بشكل مستقل، وستضطر إلى خوض عملية طويلة لن تكون صاحبة القرار فيها.

وقد تراجعت أسهم شركة "علي باي" بنسبة 5.9 في تعاملات هونغ كونغ، اليوم الاثنين، في انخفاض تسببه الضغوط التنظيمية المستمرة على الشركة، في إطار سعي السلطات الصينية لتحجيم احتكار شركات التكنولوجيا العملاقة، والسيطرة على معاملاتها المالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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