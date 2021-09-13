سياسة
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وصول أول رحلة تجارية إلى مطار كابل منذ سيطرة طالبان
هبطت أول طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة.
وصول أول رحلة تجارية إلى مطار كابل منذ سيطرة طالبان
الطائرة التابعة  للخطوط الجوية الباكستانية هي أول طائرة تجارية تصل إلى مطار كابل عقب سيطرة طالبان / AFP
13 سبتمبر 2021

وصلت، صباح الاثنين، أول طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة.

كما هبطت طائرة تابعة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة قادمة من إسلام أباد في كابل، وهي الأولى أيضاً منذ سيطرة طالبان على البلاد، بحسب إعلام أفغاني.

ورصدت وسائل إعلام لحظة هبوط الطائرة الباكستانية على مدرج "مطار حامد كرزاي الدولي" في كابل.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن أول رحلة طيران تجارية أجنبية منذ استيلاء طالبان على الحكم وصلت إلى كابل، الاثنين.

وأضافت أن الرحلة تعود لشركة الخطوط الجوية الباكستانية، وكانت تقل على متنها نحو 10 ركاب.

وبحسب القناة ذاتها، هبطت اليوم طائرة تابعة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة قادمة من إسلام أباد في كابل.

وأحضرت الطائرة عمال إغاثة إلى كابل، بحسب تغريدة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إن الخطة تقضي بتسيير رحلات جوية لمدة 5 أيام في الأسبوع من إسلام أباد.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية التابعة للدولة تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية كابل بسبب الوضع الأمني غير المستقر هناك.

وفي 15 أغسطس/آب سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريباً، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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