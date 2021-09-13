سياسة
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أوروبا تربط تدفق المساعدات إلى اليونان بشرط عدم اعتراض المهاجرين
طالب الاتحاد الأوروبي اليونان بإنشاء آلية "مستقلة" تهدف إلى رصد التجاوزات ومنع اعتراض المهاجرين القادمين إليها، كشرط لضمان تدفق المساعدات.
أوروبا تربط تدفق المساعدات إلى اليونان بشرط عدم اعتراض المهاجرين
تقوم اليونان بشكل متكرر بإرغام طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا في بحر إيجة بشكل غير قانوني. / Reuters
13 سبتمبر 2021

طالب الاتحاد الأوروبي اليونان، الاثنين، بإنشاء آلية "مستقلة" تهدف لرصد التجاوزات ومنع اعتراض المهاجرين القادمين إليها، كشرط لضمان تدفّق مساعدات صندوق الهجرة الإضافية.

وأورد موقع "EURACTIV" الإخباري ومقرّه بروكسل، خبر طلب مفوضية الاتحاد الأوروبي من اليونان، إنشاء الآلية على وجه السرعة لضمان منع انتهاكات الحقوق الأساسية التي تتم في حق طالبي اللجوء بالقرب من حدود أثينا.

وأوضح أنه في حال التزمت أثينا فإنه سيتم تقديم مساعدات إضافية لها بقيمة 15.8 مليون يورو.

وتقوم اليونان بشكل متكرر بإرغام طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا في بحر إيجة بشكل غير قانوني.

ورغم صدور العديد من الأخبار و التقارير من وسائل إعلام ومنظمات إغاثية دولية بهذا الشأن، فإن أثينا ترفض هذه الاتهامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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