سياسة
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شرطة الاحتلال تُطلق النار على فلسطيني بدعوى طعنه إسرائيليَّين بالقدس
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إصابة شاب فلسطيني بنيرانها بعد أن طعن إسرائيليين في شارع يافا بالقدس المحتلة، ولم تبين الشرطة حالة الشاب الفلسطيني، فيما قالت "نجمة داود الحمراء" إن الإسرائيليين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
شرطة الاحتلال تُطلق النار على فلسطيني بدعوى طعنه إسرائيليَّين بالقدس
نجمة داود الحمراء ( منظمة إسعاف طبية إسرائيلية) أفادت بأنه جرى نقل الاسرائيليَين إلى مستشفى "شعري تسيدك" بالقدس لتلقي العلاج / AFP
13 سبتمبر 2021

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، النار، على فلسطيني، الاثنين، في مدينة القدس الغربية، بعد أن قالت إنه طعن إسرائيليَّين اثنين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن شخصين إسرائيليَّيْن، أُصيبا بعملية طعن بالقدس الغربية.

وأضافت في تصريح مكتوب ، إنه "جرى إطلاق النار على الفلسطيني الذي أُصيب بجروح"، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته.

وذكرت أن فلسطينياً "جاء إلى محل تجاري في شارع يافا في القدس، وطعن مدنيين بسكين".

وأضافت الشرطة أن الإسرائيليين أُصيبا بجروح متوسطة، ونُقلا لتلقي العلاج.

وتابعت: "ضباط حرس الحدود (يتبعون الشرطة) رصدوا الحادث، وأطلق أحدهم النار على المهاجم، الذي يعالج الآن طبياً بعد أن فحصه خبير في الشرطة".

وأفادت نجمة داود الحمراء ( منظمة إسعاف طبية إسرائيلية) أنه جرى نقل الاسرائيليَّين إلى مستشفى "شعري تسيدك" بالقدس لتلقي العلاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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