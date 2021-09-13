أطلقت الشرطة الإسرائيلية، النار، على فلسطيني، الاثنين، في مدينة القدس الغربية، بعد أن قالت إنه طعن إسرائيليَّين اثنين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن شخصين إسرائيليَّيْن، أُصيبا بعملية طعن بالقدس الغربية.

وأضافت في تصريح مكتوب ، إنه "جرى إطلاق النار على الفلسطيني الذي أُصيب بجروح"، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته.

وذكرت أن فلسطينياً "جاء إلى محل تجاري في شارع يافا في القدس، وطعن مدنيين بسكين".

وأضافت الشرطة أن الإسرائيليين أُصيبا بجروح متوسطة، ونُقلا لتلقي العلاج.

وتابعت: "ضباط حرس الحدود (يتبعون الشرطة) رصدوا الحادث، وأطلق أحدهم النار على المهاجم، الذي يعالج الآن طبياً بعد أن فحصه خبير في الشرطة".

وأفادت نجمة داود الحمراء ( منظمة إسعاف طبية إسرائيلية) أنه جرى نقل الاسرائيليَّين إلى مستشفى "شعري تسيدك" بالقدس لتلقي العلاج.