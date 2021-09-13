قالت السلطات النيجيرية إن مسلحين مدججين بالسلاح أغاروا على سجن في وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 نزيلاً.

وقالت وزارة الداخلية إن جندياً وشرطياً قُتلا في الهجوم ولا يزال حارسان مفقودين. وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام.

وقالت السلطات إن المهاجمين استخدموا متفجرات لتدمير السياج من ثلاث جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع حراس سجن متوسط ​​الحراسة في كبا بولاية كوجي جنوب غربي العاصمة أبوجا.

وقالت وزارة الداخلية إن 28 من أصل 294 نزيلاً ما زالوا في السجن، وهو ما يعني فرار 266.

وكانت مصلحة السجون قد ذكرت في بادئ الأمر أن عدد الفارين 240.

والحادث هو ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام، بعد أن هاجم مسلحون سجناً في بلدة أويري بولاية إيمو في جنوب شرق البلاد في أبريل/نيسان، مما أسفر عن هروب ما يزيد على 1800 نزيل.