سياسة
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نيجيريا.. مسلحون ينسفون سور سجن ويحررون 266 نزيلاً
قالت السلطات النيجيرية إن مسلحين مدججين بالسلاح أغاروا على سجن في وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 نزيلاً، وقتل جندي وشرطيان في الهجوم الثاني من نوعه خلال عام.
نيجيريا.. مسلحون ينسفون سور سجن ويحررون 266 نزيلاً
المهاجمون استخدموا متفجرات لتدمير سياج السجن من ثلاث جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع الحراس / Reuters
13 سبتمبر 2021

قالت السلطات النيجيرية إن مسلحين مدججين بالسلاح أغاروا على سجن في وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 نزيلاً.

وقالت وزارة الداخلية إن جندياً وشرطياً قُتلا في الهجوم ولا يزال حارسان مفقودين. وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام.

وقالت السلطات إن المهاجمين استخدموا متفجرات لتدمير السياج من ثلاث جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع حراس سجن متوسط ​​الحراسة في كبا بولاية كوجي جنوب غربي العاصمة أبوجا.

وقالت وزارة الداخلية إن 28 من أصل 294 نزيلاً ما زالوا في السجن، وهو ما يعني فرار 266.

وكانت مصلحة السجون قد ذكرت في بادئ الأمر أن عدد الفارين 240.

والحادث هو ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام، بعد أن هاجم مسلحون سجناً في بلدة أويري بولاية إيمو في جنوب شرق البلاد في أبريل/نيسان، مما أسفر عن هروب ما يزيد على 1800 نزيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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