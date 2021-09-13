سياسة
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لماذا يعترض خبراء الصحة على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟
يرى مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الصحة أن الجرعة المعززة لفيروس كورونا لا حاجة لها حالياً، وأن اعتمادها لا أساس علمياً فيه، كما يؤكدون أن بداية العمل بها في بعض الدول هو ظلم في حق الدول الفقيرة التي لم تستكمل اللقاح بعد.
لماذا يعترض خبراء الصحة على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟
خبراء الصحة يرون أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل السكان غير مبرر في الوقت الحالي / Reuters
13 سبتمبر 2021

رأى خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية،الاثنين، أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل السكان غير مبرر في الوقت الحالي لأن الجرعتين تبقيا فعالتين جداً في مواجهة أخطر أشكال الوباء حتى المتحور دلتا.

وكتب هؤلاء الخبراء في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية "هذه اللقاحات محدودة العدد ستنقذ عدداً أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جداً للإصابة بشكل خطر من كورونا ولم يتلقوا اللقاح بعد".

وأوضحت مجموعة الخبراء الدوليين هذه المؤلفة من اختصاصيين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية وهيئات بحثية عدة في العالم "لا تظهر البيانات الراهنة الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر".

ويثير احتمال إعطاء جرعة معززة لكل السكان نقاشات واسعة.

وبدأت دول بإعطاء هذه الجرعة المعززة إلى بعض فئات المجتمع تشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة.

لتبرير ذلك، تشير هذه الدول إلى تراجع في فاعلية هذه اللقاحات في مواجهة المتحورة دلتا وهي فاعلية تتناقص مع مرور الوقت.

وقد ذهبت بعض الدول إلى أبعد من ذلك أو أنها تدرس هذه الإمكانية. ففي إسرائيل باتت الجرعة المعززة متوافرة اعتباراً من سن الثانية عشرة بعد خمسة أشهر على التلقيح.

وتباشر الولايات المتحدة حملة اللقاحات المعززة في 20 سبتمبر/أيلول الجاري بدءاً بالمسنين.

لكن منظمة الصحة العالمية أعربت مرات عدة عن معارضتها لمبدأ الجرعة المعززة لكل السكان التي تعتبرها إجراء لا أساس علمياً له ومجحفاً في حق الدول الفقيرة.

ورأى الخبراء في "ذي لانسيت" أنه حتى لو تراجعت نسبة الأجسام المضادة لدى الملقحين فهذا لا يعني أن اللقاحات أقل فاعلية في مواجهة الأشكال الخطرة من المرض.

وشدد هؤلاء على أن جانباً آخر من الاستجابة المناعية المعروفة بالمناعة الخلوية تبدأ عملها لكن لا يمكن قياسها بسهولة.

إلى ذلك، اعتبر الخبراء أنه من الأفضل العمل على التوصل إلى جرعات معززة معدة خصيصاً لمواجهة المتحورات المقاومة التي قد تظهر في المستقبل بدلاً من إعطاء جرعات إضافية من لقاحات موجودة راهناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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