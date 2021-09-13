سياسة
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اتهم الأوكرانيات بممارسة الدعارة.. كييف تطالب وزير لبناني سابق بالاعتذار
طالبت السفارة الأوكرانية في بيروت الوزير السابق وئام وهاب بالاعتذار العلني لمواطني أوكرانيا على خلفية تصريحات في قناة "الجديد" ربط خلالها النساء الأوكرانيات والروسيات بالدعارة.
اتهم الأوكرانيات بممارسة الدعارة.. كييف تطالب وزير لبناني سابق بالاعتذار
ربط وئام وهاب في حلقة تلفزيونية، بين الدعارة والنساء في روسيا وأوكرانيا / Reuters
13 سبتمبر 2021

استنكرت ​السفارة​ الأوكرانية في ​لبنان​ ما جاء على لسان رئيس ​حزب التوحيد​ العربي​ ​​وئام وهاب حول النساء الأوكرانيات وطالبته بالاعتذار العلني.

وأكدت السفارة في رسالة موجهة إلى وهاب أنها "تحترم بشدة المعايير الديمقراطية، وحق الجميع في حرية الفكر والتعبير الحر عن آرائهم ومعتقداتهم"، معبرة في الوقت نفسه باشتراك مع الجالية الأوكرانية في لبنان، "عن الغضب والاستياء من تعليقاتكم حول النساء الأوكرانيات، التي بثت على قناة "الجديد" اللبنانية".

وتابعت: "في 12 أيلول 2021، خلال برنامج صباحي على قناة "الجديد"، وأثناء مناقشة الوضع السياسي في لبنان، وجهتم كلمات مهينة إلى مواطني أوكرانيا"، مضيفة أن سفارة أوكرانيا في لبنان والجالية الأوكرانية تعتبران مثل هذه التصريحات "غير مقبولة وتنتهك كرامة ​الإنسان​".

وطالبت السفارة والجالية الأوكرانيتان في لبنان وهاب بـ"اعتذار عني لمواطني أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ربط وهاب، في حلقة تلفزيونية، بين الدعارة والنساء في روسيا وأوكرانيا، وقد أثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعه إلى توضيح ما قاله، وتقديم الاعتذار عما صدر منه.

وقال الوزير السابق، وهاب، في حوار تلفزيوني على قناة “الجديد” إنه سأل الرئيس ميشال عون عن طبيعة لبنان كبلد، وأضاف: “قلت له إن كنا بلد دعارة فلنجلب 10 آلاف سيدة روسية أو أوكرانية”.

كما أوضح حزب التوحيد العربي اللبناني، تصريحات رئيسه وقال في بيان له "إن ما قصده رئيس الحزب في الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر".

وأضاف: "كل التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فُهم في غير قصده، فاقتضى التوضيح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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