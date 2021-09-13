سياسة
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بلجيكا.. الكنيسة الكاثوليكية تكشف عن 59 بلاغاً بتحرش جنسي في 2020
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا، أنها تلقّت 59 بلاغاً بحدوث تحرّش جنسي بين أتباعها خلال عام 2020 فقط، وأشار تقرير أعدته الكنيسة إلى أن 16 من بلاغات التحرش خلال العام الماضي، كانت عبارة عن حالات اغتصاب، فيما 27 منها كانت اعتداءات جنسية عنيفة.
بلجيكا.. الكنيسة الكاثوليكية تكشف عن 59 بلاغاً بتحرش جنسي في 2020
الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا أكدت أنها تلقّت 59 بلاغاً بحدوث تحرّش جنسي بين أتباعها خلال عام 2020 فقط
13 سبتمبر 2021

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا، أنها تلقّت 59 بلاغاً بحدوث تحرّش جنسي بين أتباعها خلال عام 2020 فقط.

وأضافت في تقرير أعدته، أن "نقاط التماس" التي أسستها عام 2012، تلقت العام الماضي وحده، 59 بلاغ تحرش جنسي.

وأوضح التقرير أن هذا الرقم بلغ خلال الأعوام الـ4 التي سبقتها، 72 حادثة تحرش جنسي.

وأشار إلى أن 16 من بلاغات التحرش الجنسي خلال العام الماضي، كانت عبارة عن حالات اغتصاب، فيما 27 منها كانت عبارة عن اعتداءات جنسية عنيفة.

ولفت إلى أن 32 من الضحايا هم من الذكور، بينما 27 منهم من النساء. وفيما يخص الجناة، فإن 95% منهم من الرجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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