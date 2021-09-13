أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا، أنها تلقّت 59 بلاغاً بحدوث تحرّش جنسي بين أتباعها خلال عام 2020 فقط.

وأضافت في تقرير أعدته، أن "نقاط التماس" التي أسستها عام 2012، تلقت العام الماضي وحده، 59 بلاغ تحرش جنسي.

وأوضح التقرير أن هذا الرقم بلغ خلال الأعوام الـ4 التي سبقتها، 72 حادثة تحرش جنسي.

وأشار إلى أن 16 من بلاغات التحرش الجنسي خلال العام الماضي، كانت عبارة عن حالات اغتصاب، فيما 27 منها كانت عبارة عن اعتداءات جنسية عنيفة.

ولفت إلى أن 32 من الضحايا هم من الذكور، بينما 27 منهم من النساء. وفيما يخص الجناة، فإن 95% منهم من الرجال.