سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 14 سبتمبر/أيلول 2021
لقاء "دافئ" بين بينيت والسيسي استمر لثلاث ساعات  / AP
14 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

لقاء "دافئ" بين بينيت والسيسي استمر لثلاث ساعات، وتفاصيل جديدة حول عملية تحرير الأسرى لأنفسهم من سجن جلبوع.

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لقاء "دافئ" بين بينيت والسيسي استمر لثلاث ساعات.. ماذا ناقشا؟

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لقاءه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، بـ"المهم والجيّد للغاية"، فيما أكد بيان للرئاسة المصرية دعوة السيسي لتثبيت التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل. [TRT عربي]

في المقابل، شدد السيسي على "دعم مصر لجميع جهود تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، استناداً إلى حلّ الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والرخاء لجميع شعوب المنطقة". كما أشار إلى "أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية". [TRT عربي]

تفاصيل جديدة.. بماذا انشغل حارس سجن جلبوع؟ وأين أخفى الأسرى رمال النفق؟

كشف مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، الاثنين، تفاصيل جديدة حول قضية هروب الأسرى الفلسطينيين الستّة من سجن جلبوع شديد التحصين الأسبوع الفائت. [TRT عربي]

وقال المصدر لموقع "واللا" العبري إنّ "الشرطي الذي أوكلت إليه مهمة المراقبة، والذي أمضى ليلته تلك في مركز الرقابة والمتابعة في السجن، لم يكن ينظر إلى الكاميرات المثبتة داخل السجن وخارجه". وأوضح أنّ الشرطي كان يشاهد أحد البرامج على التليفزيون، ولذلك لم ينتبه لكاميرات المراقبة التي وثّقت بالفعل عملية هروب الأسرى. [TRT عربي]

ويتضح أيضاً، حسب الموقع العبري، أنه وقبل أيام قليلة فقط من هروب الأسرى، اشتكى عدد من "أسرى العمل"، وهم الأسرى الذين يعملون في السجن ويساعدون في كل ما يتعلق بالترميم والبنية التحتية، من أنهم شاهدوا كمية من الرمال في أنابيب الصرف الصحي. [TRT عربي]

شكوى "أسرى العمل" وصلت إلى إدارة السجن، واستُعين بشاحنة خاصة لمياه الصرف الصحي لإزالتها، كما كشف هؤلاء أيضاً أنّ بعض براميل القمامة في السجن تحتوي على كمية من الرمال، وقد لفتوا انتباه السجّانين لهذا الأمر "لكن قيل لهم إنّ كل شيء على ما يرام، اتركونا نعمل". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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