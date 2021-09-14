سياسة
4 دقيقة قراءة
تزامن مريب.. مقتل شاهد بمحاكمة نتنياهو في تحطم طائرة مع استئناف الجلسات
قُتل مسؤول إسرائيلي سابق وزوجته في تحطّم طائرتهما الشخصية مقابل جزيرة يونانية، والمسؤول هو شاهد أساسي في محاكمة رئيس الوزراء الإٍسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.. فهل كانت تلك صدفة؟
تزامن مريب.. مقتل شاهد بمحاكمة نتنياهو في تحطم طائرة مع استئناف الجلسات
حاييم غرون كان شاهداً أساسياً في محاكمة نتنياهو
14 سبتمبر 2021

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أحد القتيلين في تحطّم طائرة إسرائيلية شخصية، الاثنين، في مقابل جزيرة ساموس اليونانية كان أحد أبرز الشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنّ "حاييم غرون وزوجته إستي غرون من سكان تل أبيب، هما القتيلان الذي عثرت قوات خفر السواحل اليونانية عليهما إثر سقوط طائرتهما الشخصية الصغيرة مقابل جزيرة ساموس وعلى مسافة قريبة من المطار الذي كان من المفترض أن تهبط فيه الطائرة".

وأشارت إلى أنّ حاييم غرون كان يشغل منصب نائب مدير عام في وزارة الاتصالات الإسرائيلية سابقاً، وهو أحد شهود الادّعاء في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو".

ولعل المثير للانتباه في الأمر، هو أن مقتل حاييم غرون جاء في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه المحكمة المركزية الإسرائيلية، في شرق القدس محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

وتُعتبر هذه الجلسة، التي عُقدت بعد استراحة استمرت 3 أشهر، الأولى بعد أن أصبح نتنياهو زعيماً للمعارضة، والخامسة منذ تقديم المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضده، نهاية يناير/كانون الثاني 2020، شملت اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وكانت طائرة عائلة غرون قد أقلعت من مدينة حيفا مساء الاثنين في رحلة إلى بعض جزر اليونان، لكنّها تحطمت مقابل جزيرة ساموس، ولا تزال بعض ظروف تحطمها مُبهمة على الرغم من تقارير يونانية أشارت إلى أنّ الطائرة واجهت بعض المشاكل التقنية.

في السياق، أشار موقع "واللا" العبري إلى أن تفاصيل سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة في هذه الأثناء، مشدداً على أن غرون كان شاهداً في المحكمة الجارية لنتنياهو.

وأكد أن حاييم غرون كان شاهداً بناءً على منصبه في وزارة الاتصالات، خاصة في قضية "التطبيع" مع شركة "بيزك" للاتصالات وهو ملف غير هيّن في محاكمة نتنياهو.

وقال الصحافي في القناة 13 العبرية رفيف دوركر إن غرون كان شاهداً أساسياً في الملف المعروف باسم "ملف 4000".

والقضية التي كان من المقرر أن يشهد فيها حاييم غرون تتعلق بملف 4000 وهو واحد من ضمن عدة ملفات متهم فيها نتنياهو.

وهذا على وجه الخصوص يتعلق بنتنياهو أثناء تسلمه منصب وزير الاتصالات بين الأعوام 2014–2017، والذي يحتوي على شبهات اتُّهم فيها نتنياهو رسمياً تتعلق بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة بحقه هو وشاؤول إلفتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني.

بدأت هذه القضية إثر التحقيق الذي أجرته إدارة التحقيقات بسلطة الأوراق المالية في موضوع "مجموعة بيزك"، وفي سياقها عُثر على أدلة مهمة تشير إلى وجود شبهات بشأن سلوك وتدخل مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فيلبار في مسائل مجموعة بيزك وشاؤول إلفتش في مختلف القضايا التنظيمية.

كل هذا، مع إخفاء النشاط عن أعين الهيئات المهنية والقانونية في وزارات المالية والاتصالات والقضاء، وتفضيل مصالح شاؤول إلفتش وبيزك على المصلحة العامة.

والاشتباه الأساسي في القضيّة هو أن نتنياهو منح أثناء عمله وزيراً للاتصالات (2014-2017) امتيازات بمئات الملايين لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، في مقابل تغطية داعمة لنتنياهو ولعائلته وضدّ خصومه السياسييّن، في موقع "واللا"، ثاني أكبر المواقع الإسرائيليّة الإخباريّة، والذي يملكه ألوفيتش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us