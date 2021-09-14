بدأت حقبة جديدة في مكافحة جائحة كورونا في تركيا، فأصبح من المطلوب شهادة التطعيم أو نتيجة اختبار PCR سلبية في المدرسة والسينما والمسارح ووسائل النقل العام بين المدن وبعض شركات الطيران المتوجهة نحو وجهات محلية أو خارجية. لهذه الأسباب ازداد الطلب مؤخراً على حملة التطعيم التي تنظمها وزارة الصحة التركية التي أشارت إلى أن عدد متلقي الجرعتين قد بلغ نحو 41 مليون شخص، أي ما نسبته 49.2%.

واعتباراً من 20 أغسطس/آب الماضي أصبحت شهادة التطعيم التي تصدرها وزارة الصحة التركية معتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، وعليه أُضيف إلى شهادة التطعيم التركية رمز (QR) خاص بنظم شهادة التطعيم الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب شعار "السياحة الآمنة" (Safe Tourism) الذي تحمله شهادة التطعيم للإشارة إلى أن صاحب الشهادة يمكنه السفر داخل تركيا وخارجها، تحتوي أيضاً على رمز (QR) أسفله رقم تعريفي من 10 خانات يتكون من حروف وأرقام، يعيد فور مسحه ضوئياً التوجيه تلقائياً إلى (e-Nabız) الذي بدوره يعرض بيانات متلقي اللقاح ورقم جواز سفره (اختياري) ونوع اللقاح وتاريخ أخذ كل جرعة باللغتين الإنجليزية والتركية.

طريقة الحصول على شهادة التطعيم

قبل الخوض في كيفية الحصول على شهادة التطعيم التركية علينا تأكيد أن المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية تعتمد ثلاثة لقاحات للاستخدام الطارئ فقط هي: "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني-الأمريكي.

يمكن للأشخاص الذين أكملوا الجرعة الثانية من اللقاح في تركيا الحصول على شهادة التطعيم أو "شهادة لقاح" تُثبت تطعيمهم أنشأتها وزارة الصحة اعتباراً من 20 مايو/أيار 2021، عبر تطبيقين طورتهما وزارة الصحة التركية هما: (Hayat Eve Sığar- HES) و(e-Nabız).

* من خلال تطبيق Hayat Eve Sığar- HES

بعد تسجيل الدخول إلى تطبيق (HES) يجب عليك أولاً تحديد جواز سفرك في قسم "حسابي" (Hesabım) إذا رغبت بأن تضاف معلومات جواز سفرك إلى شهادة التطعيم (في حال رغبت بالسفر خارج تركيا)، عليك أن تذهب إلى "جوازات سفري" (Pasaportlarım)، ثم اضغط زر الإضافة وأدخل رقم جواز السفر.

بعد استكمال ملء بيانات جواز سفرك ارجع إلى الشاشة الرئيسية واضغط على مربع "معلومات لقاح كوفيد-19" (Covid-19 Aşı bilgilerim).

ثم انقر فوق مربع "بطاقات التطعيم الخاصة بي" (Aşı kartlarımı) على الشاشة التي تظهر، بعدها انقر فوق "إنشاء بطاقة التطعيم" (Aşı kartı oluştur) في الجزء السفلي من الشاشة.

بعد هذه العملية، إذا كانت بيانات جواز السفر مطلوبة لإدراجها في بطاقة التطعيم عليك اختيار إضافة بيانات جواز سفرك. إذا تابعت من دون اختيار إضافة معلومات جواز السفر، فسيجري إنشاء البطاقة باستخدام بيانات الاعتماد المسجلة في حسابك مسبقاً.

إذا كانت توجد حاجة إلى إدراج معلومات جواز سفر مختلفة في بطاقة التطعيم فمن الممكن تحديدها في قسم "حسابي". إذا كان رقم جواز السفر محدد مسبقاً فستظهر شاشة تحذير حيث سيجري تحديد رقم جواز السفر على الشاشة والاستمرار نحو الخطوة النهائية التي سيجري بها إنشاء بطاقة التطعيم في وقت قصير ويمكن حفظها على صيغة ملف (PDF).

* من خلال e-Nabız

يمكن تسجيل الدخول إلى موقع (e-Nabız) من خلال الضغط على الرابط هنا بعد إدخال بيانات دخول المستخدم على (e-devlet) أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف الذكية من خلال حساب المستخدم على (e-devlet) أيضاً.

بعد الوصول إلى الشاشة الرئيسية سيتوجب الضغط على مربع "حالة تطعيم كوفيد-19" (Covid-19 Aşı durumu) عبر التطبيق، أو خيار "معلومات كوفيد-19" (Covid-19 Aşı bilgilerim) على الموقع الإلكتروني.

سيجري بعد ذلك عرض تاريخ تلقي جرعات اللقاح ونوعها على الشاشة التي تفتح. بعدها انقر فوق "إنشاء بطاقة التطعيم" (Aşı kartı oluştur) في الجزء السفلي من الشاشة.

بعد إنشاء الشهادة يمكن تنزيلها بصيغة (PDF).

التطبيقات الصحية التركية

* e-Nabız

يعد (e-Nabız) أحد أهم التطبيقات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة التركية في السنوات الأخيرة، ويمكن للمستخدم الوصول إلى تفاصيل تاريخه الطبي والكثير من المعلومات المتعلقة بصحته. ويمكن الوصول إلى التطبيق عبر الموقع الإلكتروني والأجهزة المحمولة من خلال من خلال حساب المستخدم على (e-devlet).

كما يتيح التطبيق الوصول إلى البيانات الصحية الضرورية واللازمة سواءً للمستخدم أو الطبيب. يدرج التطبيق خدمات مهمة، منها: اسم المستشفى والعيادة والطبيب الذي جرت زيارته ومواعيد الفحص والوصفات الطبية المكتوبة والتقارير الطبية والأمراض التي جرى تشخيصها من قبل الأطباء ونتائج التحليلات والصور الإشعاعية (أفلام الأشعة السينية) والأدوية المستخدمة وتقويم التطعيم وتقويم المواعيد السابقة وبيانات طبية مثل (ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومعلومات جلوكوز الدم).

وبالإضافة إلى هذه الخدمات يمكن للمستخدم رؤية المؤسسات الصحية الأقرب إليه وتحديد موعد مع الطبيب ومعرفة طبيب العائلة الخاص به وحساب مؤشر كتلة الجسم ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وإضافة تذكير بالأدوية، ويمكنه أيضاً تقديم طلب للتبرع بالأعضاء والدم والنخاع.

* Hayat Eve Sığar- HES

تطبيق (Hayat Eve Sığar) هو تطبيق للهواتف الذكية طورته وزارة الصحة التركية لإعلام وإرشاد المواطنين حول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والتقليل من المخاطر المتعلقة بالمرض الوبائي ومنع انتشاره.

فمن خلال التطبيق يمكن للمستخدم الحصول على إرشادات وتوصيات لكيفية التصرف من خلال التقييمات التي يجريها التطبيق وفقاً للشكاوى التي يحصل عليها التطبيق من بيانات وزارة الصحة حول مرض فيروس كورونا ومعدل انتشاره.

في الوقت نفسه يمكن للمستخدم الوصول بسهولة إلى نقاط الحاجة الأساسية مثل المستشفيات والصيدليات وسلاسل الأسواق والمترو والتوقفات على الخريطة ومعرفة كثافة العزلة المنزلية والأشخاص المصابين والمناطق الخطرة.

وإلى جانب منح التطبيق شهادة التطعيم لمتلقي جرعتَي اللقاح، يُمكّن المستخدمين أيضاً من استخراج رمز الـ(HES) الذي يصف ما إذا كان الشخص مصاباً بفيروس كورونا أم لا، وهذا يمكنهم من دخول الأماكن المغلقة من مطاعم ومراكز تسوق وغيرها، فضلاً عن السماح باستخدام وسائل المواصلات العامة ودخول المطارات وغيرها.