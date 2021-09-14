سياسة
5 دقيقة قراءة
السيسي يطلب مساعدة إسرائيل في أزمة سدّ النهضة.. ماذا تريد تل أبيب بالمقابل؟
طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساعدة فيما يتعلّق بأزمة سد النهضة وذلك خلال لقاء عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.
السيسي يطلب مساعدة إسرائيل في أزمة سدّ النهضة.. ماذا تريد تل أبيب بالمقابل؟
الإعلام الإسرائيلي يصف اللقاء بأنه "حميمي" 
14 سبتمبر 2021

تصف وسائل الإعلام العبرية، اللقاء الذي جرى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الاثنين في شرم الشيخ بأنه "كان لقاءً حميمياً" يجري لأوّل مرة بهذه الصورة منذ 15 عاماً.

ويقول موقع "واللا" العبري إنّ "الاجتماع بين السيسي وبينيت استمر لنحو ثلاث ساعات"، مشيراً إلى أنّ "السّلام البارد كان يبدو حاراً جداً هذه المرة".

ويضيف: "خلال ثلاث ساعات من الاجتماع المتواصل بحث الجانبان قضايا كثيرة منها التصعيد في قطاع غزة، والعلاقات مع السلطة الفلسطينية، كذلك الملف النووي الإيراني والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل".

ويوضح: "لكنّ أكثر الموضوعات التي استنزفت معظم وقت الاجتماع هي العلاقات الشخصية بين بينيت والسيسي". مشيراً إلى أنّ السيسي كان قد حافظ على علاقات شخصية مميزة مع نتنياهو، كان يعرفه ويعرف كيف يعمل مقابله، لكن نتنياهو حاول العام الماضي لقاء السيسي كثيراً ولم ينجح بسبب مطالب مصر بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويشير الموقع إلى أنّ مصر كانت حريصة على أن يظهر الاجتماع بهذه الحرارة، ولم تجد حرجاً في المبادرة إلى نشر الصور في وسائل الإعلام، بل تحدثت معظم وسائل الإعلام في مصر عن هذا اللقاء.

ويعزو الموقع ذلك إلى عدم خشية نظام السيسي من التقارب مع إسرائيل في ظل اتفاقات التطبيع التي تبرمها تل أبيب مع دول عربية مختلفة مؤخراً.

زيارة نفتالي بينيت إلى مصر لم تكن تُعنى بالملف الفلسطيني فحسب، مصادر إسرائيلية تشير إلى أنّ أهم ما هدفت إليه هو التعاون المشترك، خاصة في ملف سد النهضة والتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

يقول "واللا" إنّ الرئاسة المصري هي من بادرت إلى دعوة رئيس الوزراء بنيت لإجراء هذه الزيارة، "ولم يطلبوا مقابلها أي أمر يتعلق بالفلسطينيين".

ويشير إلى أنّ المصريين رفعوا علم إسرائيل إلى جانب علم مصر "بينما في السابق لم يكونوا يرفعونه خلال لقاءات نتنياهو بالسيسي أو مبارك".

ماذا تريد مصر؟

ويقول الصحافي الإسرائيلي باراك رفيد إنّ "إظهار العلاقات بهذه الحميمة لم يكن له علاقة برئيس الوزراء الإسرائيلي إنما بالسيسي نفسه"، مشيراً إلى أنّ السيسي "في الوقت الراهن بحاجة إلى إسرائيل أكثر من أي وقت مضى".

ويضيف: "المصريون بحاجة إلى مساعدة إسرائيل مقابل الإدارة الأمريكية الجديدة في عدة ملفات أهمها الأزمة مع إثيوبيا وقضية سد النهضة الذي ترى مصر أنه يشكل تهديداً لها".

في السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المحاضرة في قسم تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب ميرا تسورف قولها: "اللقاء بين السيسي وبينيت مصلحة مصرية بالدرجة الأولى".

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاجتماع المصري الإسرائيلي بحث بشكل جدي الأزمة مع إثيوبيا وقضية سد النهضة "وقد كانت إسرائيل سابقاً قد تلقت طلباً للضغط على إثيوبيا من أجل وقف ملء سد النهضة".

سد النهضة.. السيسي ينشد دعم تل أبيب

من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإسرائيلية أنّ "السيسي طلب من بينيت خلال اللقاء أن يساعد على إيجاد حلٍّ بما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي".

وتضيف: "مصر تريد مساعدة إسرائيل من أجل تجنيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أزمة سد النهضة، هذا كان واضحاً خلال الاجتماع في شرم الشيخ، إسرائيل من ناحيتها ليست لديها أي رغبة في أن تكون طرفاً في هذا النزاع لكن ربما تستطيع حكومة بينيت أن تُلقي بكلمة ما لإدارة بايدن في هذا الشأن".

وتشير الهيئة إلى أنّ "إسرائيل لوّحت مؤخراً للإدارة الأمريكية بأنها مهتمة بإيجاد حل لأزمة سد النهضة، إذا قدّمت إسرائيل لرئيس مصر ما يريده، فالسيسي أيضاً سيكون له دافع للضغط على يحيى السنوار قائد حماس بغزة".

وتضيف: "في حال ضغط مصر على السنوار من أجل إبداء بعض الليونة فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، وفي حال أُبرمت فعلاً هذه الصفقة، فإنّ إسرائيل ستتعاون فيما يتعلق بترميم قطاع غزة".

وتقول: "باختصار فإنّ أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا من شأنها أن تساعد على الهدوء في غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us