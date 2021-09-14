ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن شركة "مصر للطيران" قررت البدء في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب ابتداءً من بداية الشهر القادم.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الشركة طلبت من سلطة الطيران المدنية الموافقة على بدء هذه الرحلات.

وأشارت إلى أنّ الشركة المصرية ستُسيّر أربع رحلات أسبوعية على خط "القاهرة-تل أبيب"، لافتة إلى أنّ الشركة التي ستُدير هذا الخط هي شركة "AIR SINAA" التي أُقيمت بشكل خاص من أجل رحلات الطيران إلى إسرائيل، وهذا هو خطّ طيرانها الوحيد.

وحسب الصحيفة، فإن الشرطة المصرية ستعرض على الإسرائيليين أن يسافروا على متنها إلى القاهرة وإلى 87 وجهة حول العالم، ومن ضمنها وجهات لا يمكن لشركات الطيران الإسرائيلية الوصول إليها.

تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى شرم الشيخ المصري للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع تبادلا فيه موضوعات مختلفة.