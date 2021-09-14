سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستان تكشف وثائق تدين الهند بارتكاب "جرائم حرب" في كشمير
أعلنت باكستان الكشف عن ملف من 131 صفحة، يتضمّن وثائق وأدلة صوتية ومرئية تدين الهند، وتتهمها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في كشمير الخاضعة لسيطرتها.
باكستان تكشف وثائق تدين الهند بارتكاب "جرائم حرب" في كشمير
يتضمن الملف الباكستاني وثائق وأدلة صوتية ومرئية تدين السلطات الهندية وتتهمها بارتكاب جرائم حرب / AP
14 سبتمبر 2021

كشف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وثائق تدين السلطات الهندية وتتهمها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقدمت الحكومة الباكستانية ملفاً (131 صفحة) يتضمن تفاصيل "الفظائع" التي ارتكبتها الحكومة الهندية في كشمير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقريشي مع الوزيرة الاتحادية لحقوق الإنسان شيرين مزاري، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباكستاني مؤيد يوسف، في العاصمة إسلام آباد.

ويتضمن الملف وثائق وأدلة صوتية ومرئية تدين السلطات الهندية، وتكشف ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية وتعذيب واضطهاد للكشميريين، وفق المؤتمر.

من جانبه، قال قريشي: " بالنظر للوضع هناك وطريقة تفكير الحكومة الهندية المسيطرة على كشمير، قررنا أن نقوم بواجبنا ونكشف الوجه الحقيقي لتلك الحكومة التي تزعم أنها أكبر ديمقراطية في العالم".

وينقسم الملف إلى ثلاثة أقسام، الأول يتناول جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الهندي، والثاني حركة المقاومة المحلية، والثالث يتناول فرض التغيير الديمغرافي بغرض حصار الكشميريين وتقليص وجودهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us