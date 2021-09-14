كشف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وثائق تدين السلطات الهندية وتتهمها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقدمت الحكومة الباكستانية ملفاً (131 صفحة) يتضمن تفاصيل "الفظائع" التي ارتكبتها الحكومة الهندية في كشمير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقريشي مع الوزيرة الاتحادية لحقوق الإنسان شيرين مزاري، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباكستاني مؤيد يوسف، في العاصمة إسلام آباد.

ويتضمن الملف وثائق وأدلة صوتية ومرئية تدين السلطات الهندية، وتكشف ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية وتعذيب واضطهاد للكشميريين، وفق المؤتمر.

من جانبه، قال قريشي: " بالنظر للوضع هناك وطريقة تفكير الحكومة الهندية المسيطرة على كشمير، قررنا أن نقوم بواجبنا ونكشف الوجه الحقيقي لتلك الحكومة التي تزعم أنها أكبر ديمقراطية في العالم".

وينقسم الملف إلى ثلاثة أقسام، الأول يتناول جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الهندي، والثاني حركة المقاومة المحلية، والثالث يتناول فرض التغيير الديمغرافي بغرض حصار الكشميريين وتقليص وجودهم.