سياسة
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لجنة تحقيق دولية: الوضع في سوريا غير مناسب لـ"عودة آمنة" للاجئين
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقول إن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها. من جانبه قال رئيس اللجنة إن نظام الأسد يستمر في تنفيذ الاعتقالات التعسفية بالوتيرة نفسها.
لجنة تحقيق دولية: الوضع في سوريا غير مناسب لـ"عودة آمنة" للاجئين
وفق اللجنة نظام الأسد يحكم السيطرة على 70% من أراضي سوريا، وحوالي 40% من عدد المواطنين / AFP
14 سبتمبر 2021

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الثلاثاء، أن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2020، و30 من الشهر نفسه للعام الجاري 2021.

ولفت رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينهيرو، إلى استمرار ارتكاب الأطراف في سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات.

وكانت اللجنة قد أعلنت في تقارير سابقة، أنه من الممكن أن تندرج جرائم التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وروسيا، ونظام الأسد، وتنظيم YPG/PKK الإرهابي، إلى جرائم حرب.

ولفت بينهيرو في التقرير إلى استمرار جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، وأنه من الصعب على المدنيين إيجاد ملاذ آمن في هذه البلاد التي دمرها الحرب.

وشدد على أن نظام الأسد يحكم السيطرة على 70% من أراضي سوريا، وحوالي 40% من عدد المواطنين، مشيراً إلى أن النظام لم يتخذ أي مبادرة من أجل التفاوض وتوحيد البلاد.

وأكد رئيس اللجنة استمرار نظام الأسد في الاعتقالات التعسفية بالوتيرة نفسها، وأن اللجنة تواصل توثيق حالات الانتهاكات والتعذيب والعنف والقتل ضد المعتقلين والمختفين قسرياً.

ولفت التقرير إلى أن الوضع في سوريا غير مناسب من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.

من جانبها، أوضحت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد، أن الوضع في سوريا يزداد قسوة باستمرار، مع ارتفاع وتيرة العنف، وانهيار الاقتصاد.

وأردفت أن انهيار النظام الصحي بسبب الحرب يزيد من صعوبة مكافحة جائحة كورونا، واعتبرت أن الوقت لم يحن من أجل الاعتقاد بأن الوضع في سوريا مناسب لعودة اللاجئين السوريين.

كما أكدت "أبو زيد" على أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم في مناطق سيطرة تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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