بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الألماني والتر شتاينماير، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها أفغانستان والهجرة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن شكره لشتاينماير على إشادته بتركيا وجاليتها في ألمانيا، بجلسة عقدت الجمعة الماضي بمناسبة الذكرى الستين لاتفاقية "العمال الضيوف" بين البلدين لجلب مئات الألوف من الأتراك لسد عجز في سوق العمل في ستينيات القرن الماضي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا وألمانيا، بصفتهما حليفتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أظهرتا تضامناً وتنسيقاً جديرين بالتقدير خلال عملية الإجلاء من أفغانستان.

وشدد خلال الاتصال على وجوب الحفاظ على النهج ذاته خلال الفترة الحرجة التي تمر بها أفغانستان.

كما تطرق أردوغان إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لأفغانستان من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى.

وقال إنه لا أحد يرغب في حدوث تجربة مماثلة لموجة المهاجرين السوريين عام 2015، مشدداً على ضرورة أن تقدم ألمانيا والاتحاد الأوروبي دعماً للدول المجاورة التي تتحمل عبء الهجرة الأفغانية.

وبين أن بعض الدول الأوروبية تختزل الموضوع (الهجرة) في أمن الحدود فقط.

وأوضح البيان أن أردوغان أبلغ نظيره الألماني أن تركيا غير قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة.

وأشار أردوغان إلى تطلعات تركيا المشروعة المتمثلة بتنفيذ اتفاقية 18 مارس/آذار 2016 التي وقعتها أنقرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، بجميع أبعادها.

وشدد على ضرورة إسراع الاتحاد الأوروبي في الإجراءات اللازمة حيال عضوية تركيا وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك.