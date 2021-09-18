1- تريلي Trilye - بورصة

تعد "تريلي" واحدة من أكثر مدن الصيد تميزاً في ولاية بورصة، فهي قرية ساحلية جميلة يمكن لزائرها قضاء وقت هادئ ومميز على شواطئها المطلة على بحر مرمرة أو من خلال التنزه في شوارعها القديمة والضيقة.

ويمكن الذهاب إليها بسهولة من "مودانيا" بالحافلات الصغيرة، أو بالسيارة عبر المرور من مدينة بورصة.

كما أن شرب القهوة أو الشاي مع النظر إلى منظر البحر الخلاب من حديقة الشاي على التل المطل على "تريلي" سيجعلك تنسى كل تعبك ويدخلك في جو الهدوء والراحة النفسية. وبعد القهوة، يمكن للزائر التجول في الشوارع الضيقة باتجاه وسط مركز القرية القديم والسباحة فضلاً عن شراء أفضل أنواع الزيتون وزيته.

2- كيكوي Kıyıköy – كيركلارايلي

تمنح "كيكوي" زائريها تجربة تخييم رائعة وفريدة إلى جانب زيارة المدينة القديمة ومناطقها الأثرية التي يعود تاريخها للعصور القديمة. تقع القرية بين نهرين "بابوش" و"كازان" في منطقة (Vize) التابعة لمدينة (Kirklareli) شمال مدينة إسطنبول والمطلة على البحر الأسود.

وتحوي القرية العديد من الأماكن حيث يمكنك التخييم مجاناً أو مقابل رسوم رمزية مثل شاطئ " قرصان باي" (Korsan Bay) أو على تل أخضر مطل على الشاطئ والبحر.

3- كوتشوك كويو Küçükkuyu – جناق قلعة

تعد "كوتشوك كويو" الواقعة في منطقة (Ayvacık) بمدينة (Çanakkale) عنواناً مميزاً للسياحة الهادئة بفضل بحرها وجبالها المغطاة بالأشجار والنباتات التي بفضلها تعتبر خزاناً للأوكسجين والهواء النقي.

وإلى جانب جمالها الطبيعي الرائع، يمكن للزائر أيضاً التجول في السوق التقليدية للقرية والاستمتاع بالمذاق الحقيقي للفواكه والخضروات التي تنتجها القرية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزائر الذهاب إلى القرى القريبة مثل (Evci) و(Adatepe) و(Yeşilyurt) والتجول بطرقها الضيقة والاستمتاع بجمال بيوتها الحجرية القديمة القريبة من الشاطئ، وتذوق "المانلما" والآيس كريم بالأعشاب.

4- ياشيل أوزوملو Yeşilüzümlü - فتحية

تتميز قرية "ياشيل أوزوملو" التي تبعد حوالي 25 دقيقة عن وسط مدينة فتحية، بتاريخها وجغرافيتها وجمالها الطبيعي الساحر. وعلى الرغم من أنها بعيدة عن البحر، إلا أن أسعار منازلها باهظة الثمن.

يُذكر أن مدينة (Kadyanda) التاريخية تقع على بعد 8 كيلومترات من مركز "ياشيل أوزوملو". أثناء التجول في المنطقة التاريخية يمكن للسائح رؤية الحمام ومسار الجري والصهريج والمسرح والمعبد، والتي بقيت من العصر الهلنستي وجرى إصلاحها خلال الفترة الرومانية.

5- فيليوس Filyos – زنغولداق

تعد "فيليوس" المتصلة بمنطقة (Çayçuma) في مقاطعة (Zonguldak)، بمثابة قرية صيد صغيرة وساحرة في منطقة غرب البحر الأسود. تقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة "تشايجمعة" و25 كيلومتراً من وسط مدينة زنغولداق.

وفيليوس عبارة عن جنة خفية تنتظر من يكتشفها ببحرها وساحلها وماضيها التاريخي الذي يعود إلى ما قبل المسيح، بالإضافة إلى شعبها الودود المضياف.

بالإضافة إلى ذلك، يعد شاطئ فيليوس الذي يمتد أمام المدينة حيث يمكنك الاستمتاع بالبحر والرمال والشمس، خصوصاً في أشهُر الصيف الحارة، من أكثر الأماكن المفضلة في المنطقة التي تمنح زائريها فرصة قضاء عطلة قصيرة وهادئة.

6- إينكومو İnkumu - بارتين

تُعتبر "إينكومو" نقطة التقاء اللونين الأخضر والأزرق، على بعد حوالي 16 كيلومتراً من بارتين. وتعد أيضاً من أندر الأماكن في تركيا، حيث تمكن مشاهدة الطبيعة الخلابة وجمال البحر وغروب الشمس من كان واحد.

وبفضل طبيعتها الجميلة وغاباتها المورقة وما يقرب من 3 كيلومترات من الشاطئ الساحر، تحل "إينكومو" بلا منازع على قمة أجمل أماكن العطل الآمنة في منطقة البحر الأسود.

ويجدر بالزائر للقرية إضافة قرية (Güzelcehisar) التي تبعد 6 كيلومترات عن "إينكومو"، إلى قائمة تنزهه في المنطقة أيضاً. وذلك لكونها تجذب الأنظار مؤخراً بجمالها التاريخي والطبيعي وأعمدة الحمم البركانية التي يبلغ عمرها 80 مليون عام، والتي لا توجد إلا في أجزاء قليلة من العالم. حيث أصبحت بقعة سياحية يرغب عشاق التصوير الفوتوغرافي في رؤيتها.

7- جوريم Göreme – كابادوكيا

تعد كابادوكيا واحدة من أكثر المناطق صوفية في تركيا، وربما حتى العالم. وتدين بتكويناتها الصخرية الحالية للعوامل الطبيعية التي استغرق حدوثها حوالي 60 مليون سنة.

منطقة كابادوكيا، هي اليوم وجهة مفضلة للسياح المحليين والأجانب، لا سيما بلدة "جوريم" حيث يقع متحف (Göreme Open-Air)، والتي تم ذكرها لأول مرة في الوثائق التاريخية باسم (Korama) في القرن السادس الميلادي. وهي واحدة من المناطق الخاصة المدرجة في قائمة التراث العالمي.

فيما كانت "جوريم" التي يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 2000 نسمة، مركزاً دينياً مهماً للمسيحيين في أوائل العصور الوسطى.

8- هامامونو Hamamönü - أنقرة

تُعتبر "هامامونو" واحدة من أقدم المستوطنات في أنقرة، وواحدة من أكثر العناوين زيارة في المدينة بنسيجها التاريخي ومنازلها القديمة التي تحمل آثار العمارة العثمانية. وعلى الرغم من أنها تقع ضمن منطقة (Altındağ)، إلا أنها تبدو وكأنها مدينة عثمانية ساحرة بسبب نسيجها المعماري القديم.

وهناك ما يقرب من 250 مبنى تاريخياً، معظمها منازل وقصور ومساجد وآثار ومتاحف عثمانية، تجذب انتباه الزوار بسماتها المعمارية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر.

كما وتستضيف " هامامونو" منزل الشاعر الشهير محمد عاكف أرسوي، الذي أقام به خلال حرب الاستقلال وكتب العديد من قصائده، وخاصة النشيد الوطني التركي.

9- سيدا Side - أنطاليا

تعد "سيدا" من أكثر مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​جاذبية وإحدى أجمل قرى أنطاليا الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وتقع على بعد 7 كيلومترات من "مانافجات" و80 كيلومتراً من وسط مدينة أنطاليا.

وتستضيف القرية آثار العديد من الحضارات، حيث يجب على الزائر قضاء يوم في معبد أبولو للحصول على تجربة تاريخية فريدة، بالإضافة إلى متحف "سيدا" حيث تُعرض القطع الأثرية من الفترات الهلنستية والرومانية والبيزنطية.

10- كالكان Kalkan - أنطاليا

"كالكان" واحدة من أجمل قرى العطلات في البحر الأبيض المتوسط ​​بطبيعتها وتاريخها وخلجانها الرائعة. النسيج العمراني البكر، والمنازل المبنية على المنحدرات، والإطلالة الرائعة على البحر الأبيض المتوسط، تمنح الزائر فرصة لقضاء أوقات لا يمكن نسيانها.

مناطق "باتارا" ومدينة "باتارا" التاريخيتان القريبتان من "كالكان"، واللتان تتمتعان بواحد من أطول الشواطئ الطبيعية في العالم، هي أيضاً الأماكن التي يرجح للزائر رؤيتها.