قال ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن تنظيم "القاعدة" يمكن أن يشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين.

جاء ذلك في كلمة له خلال "قمة الاستخبارات 2021" التي نظمت في العاصمة واشنطن، وحضرها مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأفاد كوهين أنهم رصدوا مؤشرات لبعض التحركات المحتملة لتنظيم "القاعدة" تجاه أفغانستان، مضيفاً بالقول: "ما زال الوقت مبكراً جداً، لكننا سنراقب هذه العملية عن كثب".

وأعرب عن توقعاته بأن "القاعدة" ستقوي مجدداً في أفغانستان، وربما تشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين.

ولفت كوهين إلى أن قدراتهم الاستخباراتية داخل أفغانستان ليست بالمستوى السابق.

من جانبه ادعى مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية سكوت بيرييه، أن القاعدة يمكن أن تزيد من قوتها بسرعة في أفغانستان في غضون عام أو عامين ثم تهدد البر الرئيسي للولايات المتحدة.

واتخذ تنظيم "القاعدة" من أفغانستان ملاذاً له أثناء حكم حركة "طالبان" للبلاد من عام 1996 إلى 2001، وبعد أن غزت واشنطن البلاد، أُطيح بالحركة بعد أن رفضت تسليم قادة التنظيم عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، حسب المصدر ذاته.

وفي أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل في 31 من الشهر نفسه.