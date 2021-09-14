سياسة
2 دقيقة قراءة
الاستخبارات الأمريكية: القاعدة قد تشكل تهديداً للولايات المتحدة خلال عام
قال نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد كوهين، إن تنظيم "القاعدة" يمكن أن يشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين، وأفاد بأن واشنطن رصدت مؤشرات لبعض التحركات المحتملة لتنظيم "القاعدة" تجاه أفغانستان.
الاستخبارات الأمريكية: القاعدة قد تشكل تهديداً للولايات المتحدة خلال عام
تصريحات كوهين جاءت خلال "قمة الاستخبارات 2021" التي نظمت في العاصمة واشنطن وحضرها مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأمريكية / Getty Images
14 سبتمبر 2021

قال ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن تنظيم "القاعدة" يمكن أن يشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين.

جاء ذلك في كلمة له خلال "قمة الاستخبارات 2021" التي نظمت في العاصمة واشنطن، وحضرها مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأفاد كوهين أنهم رصدوا مؤشرات لبعض التحركات المحتملة لتنظيم "القاعدة" تجاه أفغانستان، مضيفاً بالقول: "ما زال الوقت مبكراً جداً، لكننا سنراقب هذه العملية عن كثب".

وأعرب عن توقعاته بأن "القاعدة" ستقوي مجدداً في أفغانستان، وربما تشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين.

ولفت كوهين إلى أن قدراتهم الاستخباراتية داخل أفغانستان ليست بالمستوى السابق.

من جانبه ادعى مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية سكوت بيرييه، أن القاعدة يمكن أن تزيد من قوتها بسرعة في أفغانستان في غضون عام أو عامين ثم تهدد البر الرئيسي للولايات المتحدة.

واتخذ تنظيم "القاعدة" من أفغانستان ملاذاً له أثناء حكم حركة "طالبان" للبلاد من عام 1996 إلى 2001، وبعد أن غزت واشنطن البلاد، أُطيح بالحركة بعد أن رفضت تسليم قادة التنظيم عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، حسب المصدر ذاته.

وفي أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل في 31 من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us