سياسة
3 دقيقة قراءة
في أكبر حفلات الموضة.. جدل كبير حول كيم كارداشيان وعضوة في الكونغرس
"ميت غالا" أحد أكبر الحفلات وأكثرها شهرة في عالم الموضة تطلق سجادتها الحمراء، الاثنين، في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، وسط نخبة من الفنانين والساسة والرياضيين وصناع الأزياء، لعرض أغرب التصاميم وجمع التبرعات.
في أكبر حفلات الموضة.. جدل كبير حول كيم كارداشيان وعضوة في الكونغرس
نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فاجأت الجميع بإطلالة مرعبة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي / AP
14 سبتمبر 2021

أطلقت "ميت غالا" أحد أكبر الحفلات وأكثرها شهرة في عالم الموضة سجادتها الحمراء، الاثنين، في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية. وعادة ما يقام حفل ميت غالا Met Gala، في شهر مايو/أيار من كل عام لجمع التبرعات، ولكن جرى تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وعلى الرغم من قيود قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة على المشاهير كارتداء الأقنعة داخل الحفل، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير منهم من الذهاب في إطلالتهم كاملة.

ميت غالا أحد أهم حفلات الموضة على الإطلاق، إذ يرتدي المشاهير أغرب التصاميم لأشهر دور الأزياء العالمية. وهو أيضاً المكان الأنسب للظهور في الإطلالات الغريبة في الملابس والمكياج وطريقة تصفيف الشعر وحتى شكل الأظافر.

لكن أيضاً بعض مشاهير السياسة يمكنه استغلال الحفل الاستثنائي للترويج لقضية معينة، مثلما فعلت عضوة الكونغرس، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في الحفل مساء الاثنين، عندما ارتدت فستاناً أبيض من علامة "Brother Vellies"، كتب عليه رسالة موجهة إلى الأمريكان تقول: "افرضوا الضرائب على الأغنياء".

وفي تصريحات للصحفيين قالت عضوة الكونغرس: "عندما نتحدث عن دعم الأسر العاملة، ووجود قانون ضريبي عادل، غالباً ما تحدث هذه المحادثة بين الطبقتين العاملة والوسطى (في) مجلس الشيوخ.. أعتقد أنه حان الوقت لإشراك جميع الطبقات في تلك المحادثة".

أما نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فقد فاجأت الجميع بإطلالة مرعبة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس. ففي الوقت الذي ارتبطت في السجادة الحمراء بالمشاهير الذين يقدمون أفضل ما لديهم من وجه وإطلالة، اختارت كارداشيان طمس هويتها وعدم إظهار وجهها على الإطلاق بارتدائها علامة Balenciaga بزي أسود كالفحم.

أما عن الشاعرة أماندا جورمان البالغة من العمر 23 عاماً، والتي أحيت الحفل الافتتاحي لتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقصيدة رائعة، فقد تألقت في ميت غالا للمرة الأولى بفستان رائع بدون حمالات من تصميم فيرا وانغ، ومستوحى من تمثال الحرية.

وكانت من ضمن الرسائل الاجتماعية والسياسية القوية في هذا الحفل أيضاً، إطلالة عضو الكونغرس، كارولين مالوني الجريئة بفستان يغطيه أوشحة كتب عليه، "حقوق متساوية للنساء".

أما ميسي ويليامز، ممثلة مسلسل "صراع العروش" الشهيرة، فارتدت فستاناً مستوحى من Matrix صممته بنفسها.

أما المغني فرانك أوشن فقد أطلقت عليه مجلة فوغ اسم "الأب الأنيق لحفل ميت غالا 2021". وذلك عندما اتخذ المغني قراراً جريئاً بالسير على السجادة الحمراء حاملاً رجلاً آلياً أخضر اللون بين ذراعيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us