أطلقت "ميت غالا" أحد أكبر الحفلات وأكثرها شهرة في عالم الموضة سجادتها الحمراء، الاثنين، في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية. وعادة ما يقام حفل ميت غالا Met Gala، في شهر مايو/أيار من كل عام لجمع التبرعات، ولكن جرى تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وعلى الرغم من قيود قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة على المشاهير كارتداء الأقنعة داخل الحفل، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير منهم من الذهاب في إطلالتهم كاملة.

ميت غالا أحد أهم حفلات الموضة على الإطلاق، إذ يرتدي المشاهير أغرب التصاميم لأشهر دور الأزياء العالمية. وهو أيضاً المكان الأنسب للظهور في الإطلالات الغريبة في الملابس والمكياج وطريقة تصفيف الشعر وحتى شكل الأظافر.

لكن أيضاً بعض مشاهير السياسة يمكنه استغلال الحفل الاستثنائي للترويج لقضية معينة، مثلما فعلت عضوة الكونغرس، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في الحفل مساء الاثنين، عندما ارتدت فستاناً أبيض من علامة "Brother Vellies"، كتب عليه رسالة موجهة إلى الأمريكان تقول: "افرضوا الضرائب على الأغنياء".

وفي تصريحات للصحفيين قالت عضوة الكونغرس: "عندما نتحدث عن دعم الأسر العاملة، ووجود قانون ضريبي عادل، غالباً ما تحدث هذه المحادثة بين الطبقتين العاملة والوسطى (في) مجلس الشيوخ.. أعتقد أنه حان الوقت لإشراك جميع الطبقات في تلك المحادثة".

أما نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فقد فاجأت الجميع بإطلالة مرعبة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس. ففي الوقت الذي ارتبطت في السجادة الحمراء بالمشاهير الذين يقدمون أفضل ما لديهم من وجه وإطلالة، اختارت كارداشيان طمس هويتها وعدم إظهار وجهها على الإطلاق بارتدائها علامة Balenciaga بزي أسود كالفحم.

أما عن الشاعرة أماندا جورمان البالغة من العمر 23 عاماً، والتي أحيت الحفل الافتتاحي لتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقصيدة رائعة، فقد تألقت في ميت غالا للمرة الأولى بفستان رائع بدون حمالات من تصميم فيرا وانغ، ومستوحى من تمثال الحرية.

وكانت من ضمن الرسائل الاجتماعية والسياسية القوية في هذا الحفل أيضاً، إطلالة عضو الكونغرس، كارولين مالوني الجريئة بفستان يغطيه أوشحة كتب عليه، "حقوق متساوية للنساء".

أما ميسي ويليامز، ممثلة مسلسل "صراع العروش" الشهيرة، فارتدت فستاناً مستوحى من Matrix صممته بنفسها.

أما المغني فرانك أوشن فقد أطلقت عليه مجلة فوغ اسم "الأب الأنيق لحفل ميت غالا 2021". وذلك عندما اتخذ المغني قراراً جريئاً بالسير على السجادة الحمراء حاملاً رجلاً آلياً أخضر اللون بين ذراعيه.