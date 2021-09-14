قال وزير التجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، إن بلاده ستنتهج برنامجاً زمنياً نشطاً للتفاوض على اتفاقيات للتجارة مع ثماني دول من بينها تركيا تريد تعميق الروابط التجارية معها، وتأمل في أن تتمكن من اختتام بعض تلك المحادثات في غضون عام.

وأعلن البلد الخليجي هذا الشهر عن خطط لتعزيز التجارة والروابط الاقتصادية مع تركيا والهند والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية بين دول أخرى.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي لرويترز في مقابلة عبر الإنترنت "نأمل أن يجري إبرام الاتفاقيات الأولى على الأقل في غضون ستة أشهر إلى عام." ولم يذكر أي دولة بالاسم.

وقال الزيودي إن دولة الإمارات ستسعى بشكل ثنائي نحو ما سماه اتفاقات اقتصادية شاملة مع الدول الثماني بشأن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وقطاعات مثل السياحة.

والدول الأخرى التي قالت الإمارات إنها تريد تعميق روابط التجارة معها هي إثيوبيا وإندونيسيا وإسرائيل وكينيا.

وفي أغسطس/آب الماضي، جمع لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار الرئيس التركي إلى أنهما تناولا خلال الاجتماع استثمارات الإمارات في تركيا، و قال: "أعتقد أن الإمارات ستنفذ قريباً استثمارات كبيرة في بلدنا، إذ إن لديها أهدافاً وخططاً استثمارية جادة للغاية ".

ويبلغ متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا و الإمارات قرابة 8 مليارات دولار أمريكي، وتحل الإمارات بالمرتبة الأولى خليجياً وعربياً من حيث قيمة وتنوع الاستثمارات المباشرة في تركيا.

ويأتي التركيز المتجدد على الاقتصاد في أعقاب إعادة ضبط للسياسة الخارجية للإمارات، شملت اتخاذ خطوات لإصلاح الروابط المتأزمة مع تركيا، وهي قوة إقليمية مؤثرة، بالاضافة إلى جارتها قطر.

وقال الزيودي إن الإمارات تريد علاقات اقتصادية وتجارية مع هاتين الدولتين وكذلك مع إيران، وهي أيضاً قوة إقليمية مؤثرة.

ويأتي سعي الإمارات لتعزيز وضعها كمركز تجاري في الشرق الأوسط بعد أن تضررت بشدة من جائحة كورونا مع انكماش اقتصادها العام الماضي، وبينما تواجه منافسة اقتصادية متزايدة من السعودية.

وقال الزيودي إن دولة الإمارات تركز على تقوية اقتصادها، ولا تولي اهتماماً لما يفعله الآخرون في المنطقة، دون أن يذكر السعودية بالاسم، رغم أنه أضاف أن المنافسة الاقتصادية بين الدول شيء طبيعي وصحي.

وفي المقابلة مع رويترز، قال الزيوي، الذي يزور الولايات المتحدة، إنه ناقش أيضاً الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب من دولة الإمارات مع نظرائه الأمريكيين ويأمل بأن يجري تسوية هذا الأمر.