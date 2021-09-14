سياسة
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أبل تكشف عن  هاتفها الجديد "أيفون 13".. تعرف أبرز مميزاته
شركة أبل تكشف النقاب عن هاتفها الجديد، آيفون 13، ونسخة جديدة مصغرة من جهازها اللوحي آيباد، وتقول إن الطراز الجديد لآيفون سيحتوي على هوائيات الجيل الخامس ومكونات راديو لسرعات أكبر وسيأتي في خمسة ألوان.
أبل تكشف عن  هاتفها الجديد "أيفون 13".. تعرف أبرز مميزاته
يبدأ سعر آيفون 13 من 699 دولاراً             / Reuters
14 سبتمبر 2021

كشفت شركة أبل الثلاثاء النقاب عن هاتفها الجديد، آيفون 13، ونسخة جديدة مصغرة من جهازها اللوحي آيباد، لتوسع بذلك نطاق اتصالها بشبكات الجيل الخامس وعارضة رقائق أسرع وكاميرات أزهى صورة.

وسيكون آيفون 13 مزوداً بشريحة جديدة تسمى A15 bionic، والتي ستعمل على تشغيل ميزات جديدة مثل الرصد التلقائي عندما تكون كاميرا الهاتف موجهة نحو نص. وقالت أبل إن ذلك الطراز الجديد سيحتوي على هوائيات الجيل الخامس ومكونات راديو لسرعات أكبر وسيأتي في خمسة ألوان.

ويبدأ سعر آيفون 13 من 699 دولاراً، أما آيفون 13 برو فسيبدأ من 999 دولاراً فيما يبدأ سعر برو ماكس من 1099 دولاراً.

وستُطرح الطرز الثلاثة اعتباراً من 24 سبتمبر/أيلول.

من جانبها قالت كايان درانس، مديرة تسويق في شركة أبل إنه "لا يزال المنافسون يحاولون اللحاق برقائقنا، ليس فقط منذ العام الماضي، ولكن حتى منذ عامين".

وستتميز النسخة السابعة من ساعة أبل الذكية بشاشة أكبر وشحن أسرع. وستتاح بسعر يبدأ من 399 دولاراً هذا الخريف.

وعمدت الشركة أيضاً إلى تحديث (آيباد ميني) الخاص بها عبر توصيله بشبكات الجيل الخامس ومعاودة تصميمه بما يجعله يبدو مثل طرازي آيباد إير وبرو المتطورين. وحدثت أبل أيضاً جهازها اللوحي الأساسي (آيباد)، فأضافت إليه كاميرا جديدة لتسهيل العمل والتعلم من المنزل.

ويبدأ سعر طراز آيباد الأساسي من 329 دولاراً وميني من 499 دولاراً. وسيُطرح كلاهما الأسبوع المقبل.

وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 0.5%، تماشياً مع تراجع طفيف في الأسواق الكبرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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