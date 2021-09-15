سياسة
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الخطوط التركية.. الثانية أوروبياً في عدد الرحلات اليومية
شهدت أوروبا إجراء 171 ألفاً و701 رحلة، من 6 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري، واحتلت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثانية في أوروبا من حيث عدد الرحلات اليومية، الأسبوع المنصرم.
الخطوط التركية.. الثانية أوروبياً في عدد الرحلات اليومية
أجْرت الخطوط التركية 1263 رحلة وسطياً في اليوم، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية أوروبياً / Reuters
15 سبتمبر 2021

احتلت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثانية في أوروبا من حيث عدد الرحلات اليومية، الأسبوع المنصرم.

وحسب معطيات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، شهدت أوروبا إجراء 171 ألفاً و701 رحلة، من 6 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتربعت "ريان إير" الأيرلندية التي سجلت ألفين و343 رحلة يومياً على عرش شركات الطيران الأكثر تحليقاً في أوروبا خلال الفترة المذكورة.

فيما أجرت الخطوط التركية 1263 رحلة وسطياً في اليوم، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية.

وأظهر تقرير المنظمة أن عدد الرحلات في هذه الفترة يعادل 70.8 بالمئة من الرحلات المسجلة في الفترة ذاتها عام 2019، قبل ظهور جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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