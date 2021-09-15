احتلت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثانية في أوروبا من حيث عدد الرحلات اليومية، الأسبوع المنصرم.

وحسب معطيات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، شهدت أوروبا إجراء 171 ألفاً و701 رحلة، من 6 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتربعت "ريان إير" الأيرلندية التي سجلت ألفين و343 رحلة يومياً على عرش شركات الطيران الأكثر تحليقاً في أوروبا خلال الفترة المذكورة.

فيما أجرت الخطوط التركية 1263 رحلة وسطياً في اليوم، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية.

وأظهر تقرير المنظمة أن عدد الرحلات في هذه الفترة يعادل 70.8 بالمئة من الرحلات المسجلة في الفترة ذاتها عام 2019، قبل ظهور جائحة كورونا.