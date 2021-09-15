سياسة
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الجزائر تنفي تناول زيارة وزير خارجية السعودية طرح وساطة للخلاف مع المغرب
نفى مسؤول جزائري تضمن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بلاده، وساطة الرياض للخلاف بين الجزائر والمغرب، وقال إن "موقف الجزائر بخصوص قطع العلاقات لم يتغير ولن يتغير".
الجزائر تنفي تناول زيارة وزير خارجية السعودية طرح وساطة للخلاف مع المغرب
ابن فرحان نقل إلى الجزائر رسالة من العاهل السعودي لم يُكشف عن مضمونها رسمياً / وكالة الأنباء السعودية (واس)
15 سبتمبر 2021

قال المبعوث لدول المغرب العربي والصحراء الغربية بالخارجية الجزائرية عمار بلاني الأربعاء إن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بلاده لم يتضمن وساطة الرياض للخلاف بين الجزائر والمغرب.

وأشار المبعوث في تصريح للإعلام إلى أن "موضوع الوساطة التي تحدث عنها الإعلام لم يُطرح أساساً، لأنه لم يُدرج ضمن جدول أعمال الزيارة"، وأضاف: "موقف الجزائر بخصوص قطع العلاقات لم يتغير ولن يتغير".

وأوضح أن "وزير الخارجية (الجزائري) رمطان لعمامرة أكد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبل أيام أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية (مع المغرب) ليس قابلاً للنقاش أو التداول باعتباره قراراً سيادياً ونهائياً لا رجعة فيه".

والثلاثاء استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ابن فرحان، الذي نقل له رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لم يُكشف عن مضمونها رسمياً.

واستغرقت زيارة الوزير ساعات فقط وتناولت "تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة"، بجانب "بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الإعلام الجزائري نقل رفض لعمامرة إدراج ملف الأزمة مع المغرب خلال اجتماع الوزراء العرب بالقاهرة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال لعمامرة إن "أي مبادرة (وساطة) مهما كانت طبيعتها تعتبر اختزالية وسطحية إذا تجاهلت المسؤولية التامة للمغرب في التدهور المزمن للعلاقات الثنائية".

وفي 24 أغسطس/آب الماضي أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما سمته "خطوات عدائية" اعتبرتها الرباط "مبررات زائفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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