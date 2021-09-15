سياسة
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وزير الداخلية التركي: عرقلنا دخول أكثر من مليونَي مهاجر غير نظامي
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين جرت إعاقة دخولهم أراضي البلاد من الجهة الجنوبية والشرقية منذ عام 2016، بلغ مليونين و327 ألفاً.
وزير الداخلية التركي: عرقلنا دخول أكثر من مليونَي مهاجر غير نظامي
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو / AA
15 سبتمبر 2021

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأربعاء أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين جرت إعاقة دخولهم أراضي البلاد من الجهة الجنوبية والشرقية منذ عام 2016، بلغ مليونين و327 ألفاً.

وأوضح صويلو في كلمة خلال مشاركته في اجتماع مجلس الهجرة بالعاصمة أنقرة أن تركيا أقدمت على خطوات ملموسة بشأن الهجرة في وقت كان فيه العالم يظل متفرجاً على تدفق آلاف المهاجرين من سوريا نتيجة الحرب الداخلية فيها.

وأضاف أن 462 ألف سوري عادوا إلى المناطق المحررة عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، وأن تركيا لا تزال تشجع العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم.

وأشار إلى أن بلاده تواصل مباحثاتها مع إيران من أجل ضبط حركة الهجرة غير النظامية المتدفقة نحو تركيا من الجانب الإيراني.

ولفت إلى أن تركيا أعادت منذ عام 2016 283 ألفاً و790 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم، بينهم 71 ألف أفغاني و40 ألف باكستاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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