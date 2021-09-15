سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | فيضانات تُغرق قرى وبلدات جنوبي فرنسا
أغرقت فيضانات مفاجئة بلدات وقرى بين مدينتي نيم ومونبلييه جنوبي فرنسا، وحوّلت طرقاً وحقولاً إلى أنهار وبحيرات، وتسببت في أضرار جسيمةبالمنازل والبنى تحتية.
بالصور | فيضانات تُغرق قرى وبلدات جنوبي فرنسا
فيضانات تُغرق قرى وبلدات جنوبي فرنسا / AFP
15 سبتمبر 2021

أنقذ عمال الطوارئ في جنوب فرنسا مئات الأشخاص بعد أن حوّلت فيضانات مفاجئة طرقاً وحقولاً إلى أنهار وبحيرات.

ومع التهديد الذي شكّلته الأمطار الغزيرة للمنطقة، الأربعاء، قالت وكالة الطوارئ في بلدة غارد إنّ رجال الإنقاذ يبحثون عن شخص واحد على الأقل بعد تلقيها معلومات تفيد بأنه مفقود عقب فيضانات مساء الثلاثاء.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكنّ السلطات المحلية قالت إنّ الأمطار تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وبنى تحتية في بلدات وقرى بين مدينتي نيم ومونبلييه.

وذكرت خدمة الطوارئ الإقليمية أنّ شخصاً صعقته الكهرباء لكنه نجا، كما انهار سقف متجر بسبب المياه المتدفقة.

وقال سكان، أُجلوا من مخيم، لقناة BFMTV التليفزيونية إنهم شاهدوا المياه تتدفق نحو خيمهم.

وحشدت السلطات نحو 800 رجل إطفاء لإنقاذ السكان بواسطة مروحيات ووسائل أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us