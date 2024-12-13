سوريا الجديدة
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مباحثاتٌ تركيةٌ-روسيةٌ بشأنِ الأوضاعِ في سوريا
بحَثَ الرئيسُ التركيُّ رجب طيب أردوغان، ونظيرُهُ الروسيُّ فلاديمير بوتين، آخِرَ التطوراتِ في سوريا، مشدِّداً على ضرورةِ منعِ استهدافِ المدنيينَ، مؤكِّداً دعمَ بلادِهِ وَحدَةَ الأراضي
مباحثاتٌ تركيةٌ-روسيةٌ بشأنِ الأوضاعِ في سوريا
13 ديسمبر 2024

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات في سوريا، حيث أكد الطرفان على أهمية حماية المدنيين ومنع استهدافهم في النزاع القائم. وأشار أردوغان إلى دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية، مع التركيز على التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تم اتهامه بارتكاب اعتداء أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في مدينة جرابلس.

هذا التوتر يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات مكثفة من قبل القوات السورية المعارضة، التي اقتربت من السيطرة على مشارف مدينة حماة. يستمر القلق بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا في التأثير على العلاقات الدولية، حيث تتزايد الدعوات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لحماية المدنيين وضمان عدم تواصل الدمار الذي يعانيه الشعب السوري.

تؤكد هذه التطورات على حاجة المجتمع الدولي لزيادة جهوده نحو تحقيق السلام والاستقرار في سوريا والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية التي تتفاقم بشكل يومي في العديد من المناطق. تأتي هذه المباحثات في إطار مساعي أردوغان وبوتين لتنسيق الجهود من أجل معالجة القضايا الأمنية والإنسانية في المنطقة.

مصدر:TRT URDU
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