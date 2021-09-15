سياسة
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تكنوفيست 2021.. استمرار فعاليات مسابقة تطوير الدرون في ولاية بورصة التركية
في ولاية بورصة التركية تتواصل، الأربعاء، فعاليات مسابقة تطوير طائرات الدرون، وذلك في إطار مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء. وتقام المسابقات بتنظيم من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا "Tubitak".
تكنوفيست 2021.. استمرار فعاليات مسابقة تطوير الدرون في ولاية بورصة التركية
يشارك في مسابقات تكنوفيست هذا العام أكثر من 1500 فريق شبابي / AA
15 سبتمبر 2021

تتواصل في ولاية بورصة التركية، الأربعاء، فعاليات مسابقة تطوير طائرات الدرون، وذلك في إطار مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وأقيمت المسابقات بتنظيم من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا "Tubitak" في إطار مهرجان "تكنوفيست"، وذلك بغرض تعزيز مشاركة الشباب في مجالات التطور التكنولوجي.

وتهدف المسابقة التي تُقام للمرة الثانية، في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر/أيلول الجاري، في مطار "يونسلي" ببورصة، لتوفير نقطة التقاء لطلاب المدارس الثانوية الموهوبين، وتشجيعهم على إجراء دراسات علمية وتقنية لتصنيع طائرات الدرون.

ويشارك في المسابقة لهذا العام أكثر من 1500 فريق شبابي.

ويُعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

وتُلقي الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، اهتماماً كبيراً بمجال التكنولوجيا والفضاء، وذلك من خلال تشجيع مثل هذه المسابقات والفعاليات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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