كشفت دراسة دولية نشرتها مجلة "أركيولوجيكال ساينس"، أنّ نقوشاً عملاقة لحيوانات منحوتة في صحراء السعودية، قد تكون هي الأقدم في العالم.

وتُجسّد تلك المنحوتات البارزة البالغ عددها 21 جملاً بالحجم الحقيقي لها نُقشت في 3 نتوءات صخرية بصحراء الجوف، واكتُشفت لأول مرة عام 2018، وقدّر الباحثون عمرها حينها بنحو ألفي سنة.

إلا أنّ الدراسة الجديدة تقدّر عمر هذه النقوش بحوالي 7 آلاف إلى 8 آلاف سنة، وقد نُقشت بواسطة أدوات حجرية وسط سافانا كانت تنتشر فيها الأشجار والبحيرات، قبل أن تتحول لاحقاً إلى صحراء.

واعتبر العلماء أنّ تلك النقوش تمثّل "حقبة في التاريخ القديم كانت فيها جماعات الرّعاة في شمال السعودية تتفنّن على الصخور وتصنع هياكل حجرية ضخمة"، ورجحّوا أن تكون تلك الأعمال أُنجزت جماعياً وربما كانت جزءاً من شعائر سنوية لأحد مجتمعات العصر الحجري الحديث، أو علامات تمثل نقطة التقاء بين القبائل البدوية.

واستخدم العلماء طرقاً غير تقليدية لتحديد عمر هذه النقوش، حيث لم تكن هناك أي عناصر عضوية يمكن الاستعانة بها كعيّنات.

فلجأ العمّال إلى تحليل العلامات التي خلّفتها أدوات النحت، واختبار عظام الحيوانات التي عُثر عليها في الموقع الأثري، لتحديد تاريخ جديد لنحت تلك النقوش.

وأشار التقدير الجديد إلى أنّ تلك النقوش العملاقة أقدم من أهرامات الجيزة في مصر، والتي يعود تاريخ بنائها إلى 4500 عام، كما أنها قد تكون نُقشت قبل استئناس الإبل في تلك المنطقة.