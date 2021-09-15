سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: الدول الفقيرة قد تواجه عجزاً بقيمة 12 تريليون دولار عام 2023
حذّر "الأونكتاد" من أن الدول الفقيرة قد تواجه عجزاً هائلاً يؤثر على التنمية الدولية، كنتيجة لتداعيات وباء كورونا وسياسات الدول الغنية في الحدّ من وصول اللقاحات للدول الفقيرة.
الأمم المتحدة: الدول الفقيرة قد تواجه عجزاً بقيمة 12 تريليون دولار عام 2023
"الأونكتاد: صنّاع السياسات الاقتصادية في الدول المتقدمة لم يستوعبوا بعد حجم الصدمة التي تعرضت لها اقتصادات الدول النامية / AP
15 سبتمبر 2021

حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، من أنّ الدول الفقيرة ستواجه عجزاً قد يصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2025، كنتيجة لتداعيات وباء كورونا الاقتصادية، وسياسات الدول الغنية في الاستجابة للوباء بالحدّ من وصول اللقاحات للدول النامية والفقيرة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للأونكتاد، الذي أوضح أنّ الدول النامية ومنخفضة الدخل تضررت من الوباء بدرجة أكبر مما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008، ما أدى لزيادة الديون المتراكمة عليها والضغط الشديد على ماليتها العامة.

ولفت التقرير إلى أنّه، رغم تعهّدات الدول المتقدمة بالعمل على تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الوباء، إلا أنّ هناك مخاطر حقيقية من تراجع الدول النامية والفقيرة بسبب الحدّ من وصول اللقاحات إليها.

وتوقع التقرير أن يتراجع النمو العالمي إلى 3.6% عام 2022، فيما يشير متوسط معدل النمو السنوي المقدّر بـ3.5% اعتباراً من عام 2023، إلى أنّ الناتج العالمي لن يتعافى ويعود إلى ما كان عليه قبل الوباء حتى عام 2030.

وحذرّ التقرير صنّاع السياسات الاقتصادية في الدول المتقدمة، موضحاً أنهم لم يستوعبوا بعدُ حجم الصدمة التي تعرضت لها اقتصادات الدول النامية.

وشدد التقرير على ضرورة التنسيق بين الدول الغنية، لتخفيف ديون الدول الفقيرة وإنقاذ التنمية الدولية من خطر داهم.

كما أشار التقرير إلى أنّ استجابة البلدان المتقدمة للوباء جعلتها تلجأ إلى ممارسات دولية حاصرت الدول النامية وأسقطتها في حالة من الإجهاد الاقتصادي المستمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us