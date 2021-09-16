سياسة
5 دقيقة قراءة
تشوّهات وعاهات مستديمة.. تعرّف الحصيلة الدموية لعنف شرطة فرنسا بعهد ماكرون
بالتزامن مع اختتام "حوار بوفو حول الأمن"، تعهَّد ماكرون بتعزيز ترسانته الأمنية التي كانت ملازمة لولاية رئاسية أبرز سماتها انفجار الانتفاضات الرافضة لسياساته. الاتكاء على تلك الترسانة في القمع، خلّف حصيلة دموية رصدتها تقارير صحفية فرنسية.
تشوّهات وعاهات مستديمة.. تعرّف الحصيلة الدموية لعنف شرطة فرنسا بعهد ماكرون
جيروم رودريغيز متظاهر من السترات الصفراء فقد عينه برصاص الشرطة الفرنسية / Reuters
16 سبتمبر 2021

سترات صفراء، إضرابات نقابية، تظاهرات ضد قانون الأمن العام، احتجاجات ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية، وصولاً إلى الرفض الواسع لإجراء "الجواز الصحي" والذي فجّر مسيرات عارمة تجوب كل سبت التراب الفرنسي. كلُّها حركات احتجاجيَّة خلقت الحدث طوال ولاية رئاسية ماكرونية شارفت على نهايتها، تستحق (أي الولاية) وصف "المواجهة الدائمة مع غضب الشارع".

وعلى طول هذه الولاية كان الجواب الدائم لماكرون، وعبر وزراء داخليته، المقاربة الأمنية وقمع المحتجّين. ما خلَّف حصلية ثقيلة من القتلى والمصابين "وكأنّ البلاد مرّت بفترة حرب" يرى مراقبون. بالمقابل ما فتئ الرئيس إيمانويل ماكرون يجدد محاباته للأمنيين، هذا ما عمد إليه مع اختتام "حوار بوفو حول الأمن"، في وقت تكشف تقارير مدى استهتار آلته القمعية بالقوانين التي تأطّر تحركات رجال الشرطة في مواجهة الشارع.

ماكرون يحابي الأمنيين!

بعد 6 أشهر من انطلاق "حوار بوفو حول الأمن"، اختتم الرئيس ماكرون فعالياته أمس الثلاثاء، بخطاب ألقاه من مدرسة الشرطة بمدينة روبيه (غرب البلاد)، أكد خلاله عزمه على تعزيز الترسانة الأمنية لبلاده، وزيادة عدد المجندين في كافة قطاعات الشرطة، وتطوير تسليحهم، كما الرفع من ميزانية القطاع.

وأعلن ماكرون بأنه سيضاعف عدد رجال الأمن بالميدان في "غضون عشر سنوات"، إضافة إلى فتح مركز تدريب لحفظ الأمن لفائدة الشرطة، وتزويدها بمعدات حديثة ومتطورة خلال الثلث الأول من عام 2022. كما أكد أنه سيرفع ميزانية وزارة الداخلية بـ1.5 مليار يورو في حلول 2022 مع تخصيص 500 مليون يورو كاملة لتمويل التدابير الأولية التي ستُقرّ في إطار "حوار بوفو حول الأمن".

حصيلة دموية لمقاربة ماكرون

خاطب ماكرون رجال الشرطة الحاضرة قائلاً: "لا تصغوا إلى صرخات الكراهية، إنها فاقدة للشرف، والفرنسيون يحبونكم".

بالمقابل كشف موقع ميديابارت الفرنسي في تحقيق أخير له بأنه في "خمس سنوات من الاحتجاجات في فرنسا، 51% من الرشقات بالقنابل و18% من طلقات الرصاص المطاطي التي قامت بها الشرطة الفرنسية خلال تعاملها مع المظاهرات لم تكن قانونيّة".

إحدى تلك القنابل هي "GLI-F4" المحرَّمة دولياً، والتي ينصّ القانون الفرنسي على أن اللجوء إليها لا يتم إلا في حالة محاصرة جماعة تكون مسلّحة لرجال الشرطة، وأنها أقصى الإجراءات التي يتم القيام بها قبل اللجوء إلى استعمال السلاح الوظيفي، وأن رميها يكون بالدحرجة على الأرض وأن لا يتعدى ارتفاع القذفة 50 سنتم.

بالمقابل، وعن طريق تحليل لأزيد من 145 ساعة من المقاطع المصورة لتدخل الشرطة الفرنسية في فض الاحتجاجات ما بين 2016 و2020، خلص الموقع الفرنسي إلى أن 51% من حالات استعمال القنبلة المذكورة لم تستدعه الضرورة المحددة بالقانون ولم يحترم شروط الاستعمال التي يلزمه بها.

نتيجة ذلك، بلغت حصيلة جرحى احتجاجات السترات الصفراء لوحدها 11 قتيلاً و4400 جريح كثير منهم يعانون عاهات دائمة. أحدهم هو أنطونيو باربيطا الذي حكى شهادته لـTRT عربي قائلًا: "خلال إحدى تظاهرات السترات الصفراء بداية 2019، وبينما كنا نركض في الاتجاه المعاكس فراراً من هجمة بوليسية، نبهني بعض المتظاهرين إلى أنني أنزف بغزارة من قدمي. لحظتها اكتشفتُ أنني أصبت".

إصابة باربيطا كانت بشظيَّة قنبلة "GLI-F4"، "نفسها القنبلة التي قتلت سنة 2011 متظاهراً يدعى ريمي فريس" يقول المتحدث. ويسترسل في شرح معاناته التي مع أنها تعود لأزيد من ثلاث سنوات، إلا أن الآلام ما زلت تراوده مع صعوبة كبيرة في المشي وعرج دائم سيرافقه طول حياته.

وغير باربيطا الكثيرون مما ما زالت آثار القمع البوليسي ترافقهم، أحدهم وهو كهل خمسيني حرمته رصاصة مطاطية من بندقية شرطي عينه وقدرته على توفير قوت يومه كسائق شاحنة. يقول في شهادة لموقع RTL: "فقدان عين يزيد الحياة تعقيداً، حيث يجتاحك شعورٌ بالضياع وفقدان الهوية، لا تستطيع حتى أن تطالع وجهك في المرآة ومقابلة ذلك الوجه الذي لم تعد تعرفه، تلك الأزمات النفسية التي تخلفها الإصابة لا تضر بالجريح وحسب، بل تصيب محيطه ككل بالإحباط والحسرة".

فيما لم تُنصف الدولة الفرنسية هؤلاء ولا من فقدوا حياتهم بأسلحة رجال الشرطة خلال التظاهرات. منهم السيدة الجزائرية زينب رضوان التي كانت تهمّ بإغلاق نافذة شقتها أثناء عبور مسيرة للسترات الصفراء بأحد شوارع مارسيليا، حتى تلقّت طلقة من مدفع لرشق القنابل المسيلة للدموع، أردتها قتيلة في الحال، كان قرار المحكمة الفرنسية أنّ السيدة ماتت جراء أزمة قلبية مع أن التشريح الجزائري أكد أن سبب وفاتها كان طلقة القنبلة.

بالمقابل، يستمرّ ماكرون في حشد آلة القمع، بل ومنع الصحفيين من توثيق وحشية تدخلات الشرطة أثناء المظاهرات، حسب مشروع قانون "الأمن العام" الذي سعى إلى تمريره من البرلمان.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us