سياسة
1 دقيقة قراءة
"getir" التركية تصل إلى السوق الإسباني
وصلت شركة "غتير" التركية لخدمات التوصيل، إلى السوق الإسباني، لتبدأ بتقديم خدماتها في مدينتي مدريد وبرشلونة، وذلك بعد انطلاقها في بريطانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا.
"getir" التركية تصل إلى السوق الإسباني
getir: في شهرين وسّعنا سلسلة التوريد وافتتحنا 19 مستودعاً وبدأنا العمل في منطقة واسعة بإسبانيا / AA
15 سبتمبر 2021

دخلت شركة "غتير" التركية لخدمات التوصيل، السوق الإسباني، وبدأت بتقديم خدماتها للزبائن بالعاصمة مدريد ومدينة برشلونة.

وأكدت الشركة في بيان، الأربعاء، أنها مستمرة في أهدافها لتصبح عالمية، مشيرة إلى انطلاق أنشطتها في إسبانيا بعد بريطانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا.

ولفتت إلى أنّ أول استثمار لها في إسبانيا، تحقّق مع شرائها شركة "بلوك" لخدمات التوصيل في يوليو/تموز الماضي.

وقالت: "في فترة قصيرة مدّتها شهران، وسّعنا سلسلة التوريد، وافتتحنا 19 مستودعاً، وبدأنا العمل في منطقة واسعة بإسبانيا".

وشدّدت الشركة التركية على أنها تُخطّط لتقديم خدماتها في باقي المدن الإسبانية أيضاً.

وأوضحت "غتير"، أنها تخطط لدخول أسواق إيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة، وتوسيع رقعة خدماتها لتبلغ 9 دول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us