دخلت شركة "غتير" التركية لخدمات التوصيل، السوق الإسباني، وبدأت بتقديم خدماتها للزبائن بالعاصمة مدريد ومدينة برشلونة.

وأكدت الشركة في بيان، الأربعاء، أنها مستمرة في أهدافها لتصبح عالمية، مشيرة إلى انطلاق أنشطتها في إسبانيا بعد بريطانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا.

ولفتت إلى أنّ أول استثمار لها في إسبانيا، تحقّق مع شرائها شركة "بلوك" لخدمات التوصيل في يوليو/تموز الماضي.

وقالت: "في فترة قصيرة مدّتها شهران، وسّعنا سلسلة التوريد، وافتتحنا 19 مستودعاً، وبدأنا العمل في منطقة واسعة بإسبانيا".

وشدّدت الشركة التركية على أنها تُخطّط لتقديم خدماتها في باقي المدن الإسبانية أيضاً.

وأوضحت "غتير"، أنها تخطط لدخول أسواق إيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة، وتوسيع رقعة خدماتها لتبلغ 9 دول.