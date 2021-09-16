سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 16 سبتمبر/أيلول 2021
الاتحاد العام للشغل في تونس يطالب الرئيس قيس سعيد بالإسراع في تشكيل الحكومة المصغّرة / Reuters
16 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

اتحاد الشغل التونسي يدعو سعيّد للإسراع في تشكيل الحكومة، ومحامي الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي يؤكد تعرُّضه للضرب.

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تونس.. "اتحاد الشغل" يدعو سعيّد للإسراع في تشكيل الحكومة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء، رئيس البلاد قيس سعيّد إلى الإسراع في تشكيل حكومة مصغَّرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها. [TRT عربي]

وفي 25 يوليو/تموز الماضي قرر سعيّد تجميد نشاط البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وحلّ حكومته، ليتولى بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. [TRT عربي]

وشدّد اتحاد الشغل على ضرورة "التسريع بتشكيل حكومة مصغرة توفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية". [TRT عربي]

محامي الزبيدي لـTRT عربي: زكريا تَعرَّض للضرب.. ولم يطلب مساعدة خلال الفرار

قال المحامي الإسرائيلي المعروف أفيغدور فيلدمان، وهو محامي الدفاع عن الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي الذي هرب من سجن جلبوع شديد التحصين برفقة خمسة من رفاقة، إن موكّله "تَعرَّض للضرب المبرح على يد القوات الإسرائيلية". [TRT عربي]

وأشار فيلدمان في تصريحات خاصة لـTRT عربي عبر الهاتف، إلى أن "قوات الأمن لدى اعتقالها زكريا سألته عن اسمه، ثم كبّلته بالأصفاد واعتُدي عليه بشدة وقسوة مما أدى إلى إصابته بكسور في الفكّ وفي أحد الأضلاع". [TRT عربي]

وأوضح المحامي الذي سُمح له بزيارة زكريا صباح الأربعاء، أن "الأسير نُقل إلى أحد المشافي الإسرائيلية حيث خضع للفحص، ثمّ أعيد إلى التحقيق". [TRT عربي]

وقال إن "زكريا لم يشارك في حفر النفق، لكنه قرر الانضمام مؤخراً إلى عملية الهرب من سجن جلبوع"، مشيراً إلى أن "الأسرى لم تكن لديهم خطة واضحة عن الأماكن التي سيلجؤون إليها عقب الفرار من السجن". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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