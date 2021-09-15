سياسة
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"تحالف أوكوس".. شراكة دفاعية جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الأربعاء، إطلاق شراكة دفاعية وأمنية جديدة لـ "حماية مصالحها" في المحيطين الهندي والهادئ. يأتي ذلك وسط تزايد المنافسة بين القوى العظمى مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
"تحالف أوكوس".. شراكة دفاعية جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا
"تحالف أوكوس".. شراكة دفاعية جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في المحيطين الهندي والهادئ / Reuters
15 سبتمبر 2021

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الأربعاء، إطلاق شراكة دفاعية وأمنية جديدة لـ "حماية مصالحها" في المحيطين الهندي والهادئ.

يأتي ذلك وسط تزايد المنافسة بين القوى العظمى مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، فإن "قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا اتفقوا الأربعاء، على إطلاق شراكة دفاعية وأمنية تاريخية".

وأضاف البيان أن هذه الشراكة "ستحمي وتدافع عن مصالحنا المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ".

وأطلقت الدول الثلاث على هذه الشراكة اسم "تحالف أوكوس AUKUS" وقالت إنها "ستعمل على تعزيز تطوير القدرات المشتركة ومشاركة التكنولوجيا، مما يضمن حماية موظفينا من أي أذى وتعزيز أهدافنا المشتركة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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