أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الأربعاء، إطلاق شراكة دفاعية وأمنية جديدة لـ "حماية مصالحها" في المحيطين الهندي والهادئ.

يأتي ذلك وسط تزايد المنافسة بين القوى العظمى مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، فإن "قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا اتفقوا الأربعاء، على إطلاق شراكة دفاعية وأمنية تاريخية".

وأضاف البيان أن هذه الشراكة "ستحمي وتدافع عن مصالحنا المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ".

وأطلقت الدول الثلاث على هذه الشراكة اسم "تحالف أوكوس AUKUS" وقالت إنها "ستعمل على تعزيز تطوير القدرات المشتركة ومشاركة التكنولوجيا، مما يضمن حماية موظفينا من أي أذى وتعزيز أهدافنا المشتركة".