انطلقت الأربعاء من ولاية فلوريدا الأمريكية سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس" تحمل مليارديراً في مجال التجارة الإلكترونية وثلاثة موطنين أقلّ ثراءً اختارهم لمشاركته أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل.

وانطلقت الرحلة التي تُقِلّ المجموعة التي تتألف من أربعة من هواة السفر إلى الفضاء، بقيادة الأمريكي جاريد إيزاكمان مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس" ورئيسها التنفيذي، في الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مركز كنيدي الفضائي في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وفي بثّ لعملية الإطلاق، ظهر إيزاكمان (38 عاماً) وزملاؤه من أفراد الطاقم، شيان بروكتور (51 عاماً) وهايلي أرسينو (29 عاماً) وكريس سيمبروسكي (42 عاماً)، وهم مثبتون في المقصورة المضغوطة لكبسولة من نوع "كرو دراغون" ذات اللون الأبيض اللامع التابعة لـ"سبيس إكس"، والتي أُطلقَ عليها اسم "ريزيليانس"، ويرتدون ملابس الفضاء ذات اللونين الأسود والأبيض.

طافت الكبسولة في سماء فلوريدا على متن صاروخ من صواريخ "فالكون 9" التي تنتجها الشركة القابل لإعادة الاستخدام، وزُودت بقبة خاصة للمراقبة في مكان فتحة الالتحام المعتادة.

ويقول مسؤولو المهمة إن من المتوقع أن تستغرق الرحلة، وهي أول رحلة مأهولة إلى المدار لا تُقِلّ أي رواد فضاء محترفين، نحو ثلاثة أيام منذ لحظة الإطلاق حتى عودتها.

المال مقابل المفاخرة

وهذه هي الرحلة السياحية الأولى للفضاء بالنسبة إلى "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، وتمثّل قفزة تحقّق له السبق على المنافسين الذين يقدّمون أيضاً رحلات على سفن تحملها الصواريخ للعملاء الأثرياء الراغبين في دفع المال مقابل الاستمتاع والمفاخرة برحلات إلى الفضاء.

قدم إيزاكمان مبلغاً ضخما لإيلون ماسك رفيقه على قائمة المليارديرات ومالك "سبيس إكس" لينفّذ الرحلة مع زملائه الثلاثة في الطاقم.

وقدرت مجلة تايم ثمن التذكرة لجميع المقاعد الأربعة بمبلغ 200 مليون دولار.

يرى إيزاكمان المهمة المسماة "إنسبايريشن 4" من منظور رفع مستوى الوعي وزيادة الدعم لإحدى أهم قضاياه، وهي مستشفى سان جودي لأبحاث الأطفال، وهو مركز رائد لعلاج سرطان الأطفال في ممفيس بولاية تينيسي.

تستهدف "إنسبايريشن 4" الوصول إلى ارتفاع 575 كيلومتراً فوق الأرض، وهي نقطة أعلى من مدار محطة الفضاء الدولية والتليسكوب الفضائي هابل.

عند هذا الارتفاع ستدور الكسبولة كرو دراغون حول الكرة الأرضية دورة كاملة كل 90 دقيقة بسرعة تبلغ نحو 27360 كيلومتراً في الساعة، أي ما يقترب من 22 ضعف سرعة الصوت.

سبق على المنافسين

بدأت شركتان منافستان هما "فرجين غالاكتيك" ومديرها التنفيذي ريتشارد برانسون، و"بلو أوريغون" ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس، تقديم خدمات رحلات الفضاء الخاصة هذا الصيف، مع اشتراك كل واحد منهما في رحلة إلى الفضاء.

لكن هذه الرحلات شبه المدارية لم تكن أكثر من قفزات محدودة مقارنة برحلة "إنسبايريشن 4"، إذ وصلت إلى الفضاء لكنها لم تتمكن من الدوران حول الأرض واستمرت لمدة تُقاس بالدقائق.

وتوصف "سبيس إكس" بالفعل بأنها اللاعب الأكبر في مشاريع الفضاء الآخذة في النمو، إذ أطلقت رحلات إمداد لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، وبالفعل توجد كبسولتان من طراز دراغون ملتحمتان بالمحطة.

وعلى الرغم من منحهم بعض الألقاب، الشرفية إلى حد كبير، لن يكون لطاقم "إنسبايريشن 4" دور يلعبونه في قيادة المركبة التي ستشغّلها فرق على الأرض وأنظمة توجيه على متنها، رغم أن اثنين من أفراد الطاقم يحملان رخصة طيران.