سياسة
2 دقيقة قراءة
"جريمة قتل".. ماذا قال بابا الفاتيكان عن عمليات الإجهاض؟
أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس في تصريحات له عن إدانته لعمليات الإجهاض، قائلاً إنها "جريمة قتل"، لأن القضية تتعلق بالحياة البشرية، فيما أكد في حديثه عن زواج المثليين، أن الزواج بين الرجل والمرأة أمر مقدَّس، وليس للكنيسة أي سلطة لتغيير هذه القداسة.
"جريمة قتل".. ماذا قال بابا الفاتيكان عن عمليات الإجهاض؟
بابا الفاتيكان: الإجهاض جريمة قتل، ومن يُجرِ عملية الإجهاض يقتل، ويجب احترام حياة الإنسان / Reuters
16 سبتمبر 2021

أدان بابا الفاتيكان فرانسيس، في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأربعاء، عمليات الإجهاض، قائلاً إنها جريمة قتل.

وذكر البابا فرانسيس على متن طائرة أقلّته لدى عودته من جولة خارجية شملت المجر وسلوفاكيا، أن الإجهاض أكثر من مجرد مشكلة، وأن القضية تتعلق بالحياة البشرية.

وأضاف: "الإجهاض جريمة قتل، من يُجرِ عملية الإجهاض يقتل، يجب احترام حياة الإنسان، هذا الأمر واضح للغاية، هل من المقبول قتل الناس لحلّ مشكلة ما؟ هل من الصواب استئجار قاتل لقتل شخص ما؟".

وفي حديثه عن زواج المثليين قال إن "الزواج بين الرجل والمرأة أمر مقدس، وليس للكنيسة أي سلطة لتغيير هذه القداسة".

وحول عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، أكد البابا أن جميع من في الفاتيكان تقريبا تلقى اللقاح ما عدا قلة قليلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us