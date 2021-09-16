أدان بابا الفاتيكان فرانسيس، في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأربعاء، عمليات الإجهاض، قائلاً إنها جريمة قتل.

وذكر البابا فرانسيس على متن طائرة أقلّته لدى عودته من جولة خارجية شملت المجر وسلوفاكيا، أن الإجهاض أكثر من مجرد مشكلة، وأن القضية تتعلق بالحياة البشرية.

وأضاف: "الإجهاض جريمة قتل، من يُجرِ عملية الإجهاض يقتل، يجب احترام حياة الإنسان، هذا الأمر واضح للغاية، هل من المقبول قتل الناس لحلّ مشكلة ما؟ هل من الصواب استئجار قاتل لقتل شخص ما؟".

وفي حديثه عن زواج المثليين قال إن "الزواج بين الرجل والمرأة أمر مقدس، وليس للكنيسة أي سلطة لتغيير هذه القداسة".

وحول عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، أكد البابا أن جميع من في الفاتيكان تقريبا تلقى اللقاح ما عدا قلة قليلة.