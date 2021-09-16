سياسة
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الكويت تحذّر من ثغرة في هواتف آيفون وتدعو مستخدميه لتحديث أجهزتهم "فوراً"
حذّر الأمن السيبراني في وزارة الداخلية الكويتية مستخدمي هواتف آيفون من ثغرة خطيرة عُثر عليها في خدمة iMessage، ودعتهم إلى تحديث أجهزتهم على الفور.
الكويت تحذّر من ثغرة في هواتف آيفون وتدعو مستخدميه لتحديث أجهزتهم "فوراً"
وزارة الداخلية الكويتية تدعو مستخدمي آيفون إلى إجراء تحديثات "أبل" بسرعة / AFP
16 سبتمبر 2021

دعت إدارة الأمن السيبراني في وزارة الداخلية الكويتية مستخدمي هواتف آيفون إلى عمل التحديثات اللازمة التي أصدرتها شركة "أبل" لأجهزتها الذكية في أسرع وقت.

يأتي ذلك في وقت نُشرت فيه تقارير تتحدث عن ثغرة خطيرة عُثر عليها في خدمة iMessage في هواتف آيفون، دفعت شركة "أبل" إلى نصح مستخدمي الهاتف بتحديث أجهزتهم على الفور.

وكانت مجموعة "سيتزن لاب" لمراقبة أمن الإنترنت قالت الاثنين، إنّ شركة متخصصة في مراقبة الإنترنت، مقرها إسرائيل، طوّرت أداة لاختراق أجهزة آيفون التي تنتجها أبل بتقنية غير مسبوقة تُستخدم منذ فبراير/شباط على أقرب تقدير.

وتأتي أهمية الاكتشاف من خطورة طبيعة الثغرة التي لا تتطلب أي تفاعل من المستخدِم وتؤثّر في جميع نسخ IOS وOSX ووتش OS في أجهزة أبل باستثناء تلك المحدَّثة يوم الاثنين.

والثغرة التي طوّرتها الشركة الإسرائيلية، NSO غروب، تتغلب على أنظمة الأمان التي صمّمتها أبل في السنوات الأخيرة.

وقالت أبل إنها أصلحت الثغرة في تحديث أجرته يوم الاثنين لنظام التشغيل، وهو ما يؤكد اكتشاف سيتزن لاب.

وقال بيان لإيفان كرستيتش رئيس الهندسة الأمنية في أبل: "بعد تحديد الثغرة التي يستخدمها هذا الهجوم على I.MESSAGE، طوّرت أبل بسرعة إصلاحاً لـIOS 14.8 لحماية مستخدمينا".

ومضى قائلاً: "رغم أنّ هذا لا يعني أنها تشكّل تهديداً للغالبية العظمى من مستخدمينا، فإننا نواصل العمل بلا هوادة لحماية جميع عملائنا، ونضيف باستمرار وسائل حماية جديدة لأجهزتهم وبياناتهم".

وتكمن الثغرة في كيفية الاستخلاص التلقائي للصور في تطبيق أبل لرسائل iMessage. واستهدفت NSO وغيرها من المتعاملين في برمجيات الهجوم الإلكتروني تطبيق I.MESSAGE مراراً، وهو ما دفع أبل إلى تحديث بنيته، لكن هذا لم يوفّر حماية كاملة للنظام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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